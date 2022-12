El Baxi Manresa vol ser competitiu davant el Surne Bilbao

Elcomença davant el(dissabte, 20.45h. Movistar Deportes 3) una fase de quatre partits que poden marcar bona part del futur a la. Si els desurten victoriosos contra els biscaïns trencarien una ratxa de tres derrotes consecutives i podrien sortir de la zona de descens en funció de la resta de resultats. En canvi, una derrota afegiria més pressió a un equip que. Després ja vindran els duels contra el, eli el. Però derrotar el Surne Bilbao ha de ser el primer pas per al Baxi Manresa. Devin Robinson podrien ser les grans novetats del Baxi Manresa. Tots dos van "encara unaperquè intenten pujar en un tren en marxa. El Martinas està sortint d'una lesió al turmell. De fet, tots dos han estat un mes sense entrenar i sense jugar", explica Martínez que creu que és unatots dos. Pel què fa al pivot lituà el tècnic del Baxi Manresa diu que "és clarament un cinc i és una mancança que teníem. I el Robinson és un jugador més indefinit. És un quatre i mig. O més quatre que cinc. Ens esperem que ens ajudin a ser". La presència de Geben implicarà queno hagi d'actuar de cinc i actuï en una posició més natural. L'hispanodominicà, que va ser sotmès a tractament fa un mes, es troba cada cop millor físicament després de passar-ho malament en especial durant els mesos d'agost i setembre.La grip ha tornat a fer la guitza al Baxi Manresa però en cap cas serà res greu. Primeri despréss'han perdut alguns entrenaments per malaltia. A l'entrenament de divendres ja hi eren tots els jugadors i podran jugar sense problemes.L'objectiu del Baxi Manresa tornarà a ser competir el partit i intentar aprofitar les opcions de guanyar-lo si aquestes existeixen. Els manresans estant oferint millor joc fora de casa que al. La forma de revertir aquesta pressió és "guanyar". Els mals resultats obtinguts fins ara provoquen que els bagencs juguin "amb una motxilla.però tot vindrà si fem les coses bé".El Surne Bilbao va començar la temporada amb tres triomfs consecutius. Després d'encaixar quatre derrotes seguides, els bascos s'han imposat en tres dels darrers quatre duels que han jugat. La, per tant, ha estat la tònica dominant de l'equip dirigit per. De moment, el Surne Bilbao delimita el tall per ser a la Copa. El conjunt basc és un dels que més ha canviat respecte la temporada passada. Ponsarnau, que també és nou a Bilbao, compta ambrespecte l'equip de l'any passat., un dels nous fitxatges, és un dels jugadors més espectaculars ja que ocupa posicions capdavanteres en taps (1,6 per partit) i esmaixades (1,3). Col·lectivament, el Surne Bilbao és el segon equip que més tirs lliures llença (17 per partit).Martínez explica que el Surne Bilbao li recorda el Baxi Manresa de la temporada passada. "No per la forma de jugar, perquè els jugadors són diferents, però està sent l'equip revelació de la temporada. Estant molt a prop de la Copa i fa la pinta que. Les dificultats seran molt grans", ha valorat l'entrenador de l'equip bagenc.Fernando Calatrava, Javier Torres i Esperanza Mendoza arbitraran el partit. Durant el partit s'estrenaran els nous videomarcadors del Nou Congost en competició oficial. A més, hi haurà triple jornada solidaria amb accions a favor de La Marató, Creu Roja i el Banc de Sang i Teixits