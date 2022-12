El Covisa Manresa visita el Natació Sabadell per assolir el cinquè triomf consecutiu

Amb quatre victòries consecutives, eljugarà dissabte a partir de 3/4 de 8 del vespre al pavelló Nord de Sabadell per jugar el partit corresponent a la catorzena jornada i última de lade futbol sala abans de l'aturada per les festivitats nadalenques.Els manresans tenen bones perspectives davant d'un equip, el, que a casa seva només ha guanyat dos partits de sis jugats. Va perdre amb, empatar ambi va guanyar a. En canvi, a fora te millors números, amb victòries a Esplugues, Escola Pia, Ripollet i Elx, empat a Calvià i derrotes a Hospitalet i Canet, aquest dissabte passat.Es vuitè a la classificació amb 19 punts mentre que elés similar al dels manresans. Natació te 51 gols a favor i 43 en contra, mentre que el Covisa Manresa en té 51 i 40.La classificació continua molt ajustada a la part superior de la taula. El Covisa Manresa és quart empatat amb el tercer,, amb 24 punts, i a un sol punt deque es segon a la lliga.El tècnic del Covisa Manresa,, va entrenar el Natació Sabadell en la seva última etapa abans d'aterrar a terres bagenques. Pel que fa a la convocatoria del Covisa Manresa, és dubteque arrosega un procés gripal iés baixa per la lesió d'esguinç que va patir contra el Calvià.