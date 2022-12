Se'n pot fer art del runam salí del Cogulló?

Aquest dissabte es presentarà al(CACiS) deldela primera fase de la recerca artística al voltant de la muntanya dede Sallent, titulada, Anatomia d'un paisatge capgirat, que ha anat a càrrec de. Elacollirà aquesta mostra que constarà d'una presentació i d'una conversa posterior a les mateixes instal·lacions del centre d'art. L'horari està previst de 12 a 2 del migdia.A partir de la recerca en la noció deque desenvolupa Jordi Mas Balado, es posa en relació el fenomen de la muntanya del runam salí de Sallent amb la. En aquest sentit, es podrá veure un treball videogràfic filmat per l'artísta visualEn l'observació d'un cas concret de màxima, com aquest, es vol reflexionar un qüestionable estat de salut de la, reinterpretant les relacions d'afectivitat i fent una diagnosi transdisciplinar.El diàleg posterior a la presentació hi intervindran, el geòleg i assagista, juntament amb, com a membre de la Taula del Llobregat i investigadora sobre polítiques públiques en la gestió de l'aigua, i finalment, geògrafa cultural i membre fundadora del projecte multidisciplinari Konvent, de creació artística i foment del territori.