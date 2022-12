Enquesta | Quin és l'arbre de Nadal més bonic del Bages?

Places i carrers, balcons, altaveus que amenitzen les passejades vesprenques ambi dringuejants... Tot això és sinònim de. I si bé és cert que aquest escenari que acabem de dibuixar és més típic de mitjanes i grans ciutats, això no vol que els pobles de menys envergadura i habitants no es vesteixin dedurant les. Al Bages, si més no, hem comprovat que la majoria de municipis tenen -com a mínim- unbenque presideix alguna plaça o carrer emblemàtic.Des dehem recollit fotos d'uns quants i ara el que et proposem és que siguis tu, lector/a, qui. Mantindrem obertes lesdurant tota la temporada de festes. En aquest sentit, si algú de vosaltres té alguna foto de l'arbre de Nadal del seu municipi amb una(i en horitzontal), que no dubti a fer-nos-la arribar a