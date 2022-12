El Pont Nou de Manresa llueix en tota la seva esplendor

Una joia de l'arquitectura medieval

Aquesta setmana han finalitzat els treballs de la tercera i última fase del projecte dedelde, una joia medieval d'estructura gòtica construïda entre el 1318 i el 1323 sota la direcció del mestre d'obresi que està reconeguda com a. El pressupost de l'obra ha estat de 275.000 euros (IVA inclòs) i ha servit per reparar les fissures i esquerdes en els paraments vistos dels arcs 1, 2, 3 i 4. L'alcalde de Manresa,, i el regidor d'Urbanisme i Mobilitat,, han visitat avui la intervenció.Els treballs d'aquesta tercera fase es va iniciar l'agost passat i s'han dut a terme per un equip de vuit tècnics, aconseguint uns resultats excepcionals. L'actuació s'ha finançat amb una subvenció de 97.559 euros provinent delde la Generalitat de Catalunya i -com ja es va anunciar- amb part dels diners provinents dels fons, en el marc del, per a la millora d'elements patrimonials de la ciutat vinculats al Camí Ignasià.L'actuació al Pont Nou ha permès resoldre les. Principalment, els murs presentaven pèrdua de material de morter de junta, amb el consegüent despreniment dels carreus de pedra, esquerdes i fissures importants per assentament del pont o per causa de la cessió del terreny, nidificacions d'ocells i creixement de vegetació i fongs als paraments.La intervenció s'ha centrat fonamentalment en laamb morters de calç natural i sorres pigmentades, reposicions ambi consolidacions químiques per protegir el material lapidi. En la neteja de vegetació i atac biològic, s'han aplicat tractaments per reduir el creixement de plantes i fongs als paraments, i s'han eliminat materials constructius no originals, com morters de ciment pòrtland o grafits, que dificultaven la lectura constructiva. La metodologia portada a terme ha respectat les restes de materials originals.Des de l'inici de la seva construcció el 1318, aquesta infraestructura ha sofert diversos episodis de. Les primeres actuacions documentades daten ja del segle XVII, a les que segueixen tot un seguit de reparacions tant per causes naturals (principalment avingudes del riu Cardener), com causades per l'home durant les diverses guerres que ha sofert.Durant el segle XX, concretament els anys 1957 i 1962, s'hi van fer algunes intervencions per resoldre afectacions. Els darrers anys, diferents estudis i informes realitzats van evidenciar que el Pont Nou presentava punts deque es concentraven a la base dels pilars, amb excessiva càrrega transmesa al terreny de fonamentació, presència de fissures generalitzades en els paraments del pont i la possibilitat que algunes voltes poguessin sofrir increments de les dimensions de les fissures per efecte de càrregues concentrades.Davant d'això, el juny del 2001 es va decidiri es van iniciar una sèrie de treballs d'anàlisis per a la seva estabilitat. El 2011 l'Ajuntament de Manresa va encarregar un informe a una empresa especialitzada per tal d'avaluar l'estat de conservació de l'estructura del pont i per determinar les futures actuacions a realitzar per assegurar la seva conservació. El 2013 -any en què és declarat Bé Cultural d'Interès Nacional- es va encarregar el projecte, que es va dividir en tres fases.El 2015 es van iniciar les obres de les dues primeres fases, amb una inversió de 600.000 euros, finançada principalment pelde la Generalitat de Catalunya (PUOSC) i lade la Diputació de Barcelona. Els treballs van permetre reforçar l'estructura -reparant i protegint la base dels pilars-, posar un nou paviment i instal·lar xarxes de serveis i una nova il·luminació per tal d'embellir el pont. Les millores es van estrenar el març del 2016. Va quedar pendent, però, la darrera fase, que és la que ha finalitzat aquesta setmana.Medieval i d', el Pont Nou de Manresa va ser construït entre el 1318 i el 1323 sota la direcció de Berenguer de Montagut, qui va ser mestre d'obres de l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona, de lai de l'església del Carme, entre altres, i que es pot considerar un dels mestres d'obres més importants de la Catalunya del segle XIV. El Pont Nou va representar una millora rellevant per les comunicacions de la Catalunya Central, quan Manresa era un punt d'encreuament entre els camins de Berga, Solsona, Cervera i Martorell.