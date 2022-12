El Congrés d'Història Moderna de Catalunya se celebrarà per primer cop a Manresa

Dilluns vinent, arrencarà el 9è, que per primer cop se celebrarà a, amb motiu de la commemoració dels. Per a l'edició d'enguany, el congrés es titula El món d'Ignasi de Loiola. Religió, cultura i societat als segles XVI i XVII, coincidint amb l'any ignasià i la primera redacció, a la Cova de Sant Ignasi de Manresa, dels Exercicis Espirituals.Aquesta és la primera vegada que la seu del congrés, organitzat per la(UB), es trasllada fora deen els seus gairebé 40 anys d'història. Els actes se celebraran de dilluns a dimecres a la sala d'actes de lade Manresa, mentre que el dijous es farà la cloenda a Barcelona. Els actes, coorganitzats per la Universitat de Barcelona i l', es poden consultar en aquest programa La inauguració tindrà lloc dilluns, a les 11 del matí, a la sala d'actes d'Althaia. Anirà a càrrec de l'alcalde de Manresa,; del vicerector d'Activitats Culturals i Patrimoni de la Universitat de Barcelona,, i del director del Congrés,. Seguidament, hi haurà la conferència inaugural, a càrrec de, de la, que oferirà la ponència Ignasi a Manresa: de l'èxtasi espiritual a l'evangelització.El 9è Congrés d'Història Moderna s'articularà al voltant de, a més de les sessions d'inauguració i clausura. Les sis primeres es duran a terme a Manresa, mentre que la setena a la Universitat de Barcelona. Les àrees temàtiques aniran encapçalades per les següents ponències: Vers una nova espiritualitat, Dones i religiositat femenina en el món ignasià, Pensament i ensenyament en l'era de les reformes, Religió en el món urbà i el món rural, La Companyia de Jesús i els ordes religiosos (segles XVI-XVIII), Circulacions culturals i artístiques i Política i religió.El congrés és organitzat des del 1984 per l'de la Universitat de Barcelona. Estudiants, professorat i experts en el camp de la història moderna assistiran en un seguit de sessions que aborden diferents temàtiques dins d'un període històric. Per aquells qui vulguin assistir com a públic, es poden inscriure presencialment els dies del congrés.L'edició d'enguany del congrés trenca amb la sevaper coincidir amb l'any ignasià. D'aquesta manera, aprofita l'efemèride com un pretext oportú per reflexionar i debatre sobre la situació religiosa, social i cultural de la Catalunya i l'Europa dels segles XVI i XVII. Un període en què la confessionalització de les societats d'aquell continent marcat per la trencadissa religiosa de lesva generar noves formes de pensament, renovades manifestacions religioses individuals i col·lectives, i una redefinició de les relacions entre el poder polític i la religió, així com expressions culturals i artístiques que tradicionalment s'han emmarcat en l'anomenada cultura del