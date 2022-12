El Galliner celebrarà diumenge el seu 27è aniversari amb «Buffonant» de Toni Albà

Elacollirà diumenge a partir de les 6 de la tarda la representació de l'espectacle Buffonant de, amb la qual se celebrarà el 27è aniversari de l', entitat encarregada de la programació del teatre Kursaal, Conservatori i Espai Plana de l'Om. Les entrades per veure l'espectacle ja estan exhaurides.Toni Albà, autor, director i intèrpret de la peça, ens convida a provocar-lo en aquesta última creació en la qual l'art de la comèdia es posa al descobert sense engany. Unen què l'actor es posa a disposició de la creació en viu i en directe per oferir-nos un exercici insòlit que recorda la perfomance però que és tan ancestral com un joc d'infants.Un viatge sorprenent al fons de la creació teatral. Unen l'espai buit. Un actor descobrint al mateix temps que els espectadors els personatges que interpretarà!Un cop acabat l'espectacle, i després de dos anys, hi tornarà a haver eli brindis amb cava per celebrar l'aniversari d'El Galliner.