Manresa lliurarà dissabte els dotze galls capons al castell de Balsareny

La història dels capons

Aquest dissabte, l'alcalde de Manresa,, i el representant de la Junta de la Sèquia,, recrearan la històrica tradició del lliurament dels dotze galls capons al, com a pagament per a l'autorització de la tala d'arbres de la seva propietat. L'acte simbòlic tindrà lloc alL'acte s'iniciarà a 2/4 d'11 del matí, amb l'inici de la cercavila des de la bassa (a mitja muntanya del castell de Balsareny) fins al castell, sota l'acompanyament de la colla. Un cop al castell, l'alcalde Aloy farà el lliurament dels capons, seguint la tradició, acompanyat d'Enric Casasayas i de l'alcaldessa de Balsareny,. Els rebrà l'actual baró de Balsareny,Posteriorment, a les 12 del migdia, se celebrarà lai s'obriran les portes del castell a tothom. Es podrà gaudir de visites guiades, tallers infantils i de ballada de gegants.L'inici de la tradició es remunta al segle XIV, quan elva donar permís a la ciutat de Manresa perquè construís una resclosa alper aturar l'aigua i desviar-ne una part cap al canal deL'any 1583, una forta riuada es va emportar la, just a sota del castell de Balsareny. El fet va motivar una intervenció d'urgència, i els operaris manresans van tallar, sense permís, arbres de la propietat del baró del castell de Balsareny. El baró va posar un plet a la ciutat de Manresa davant deli de la, i el va guanyar.Per això, l'any 1584 es va signar un pacte, en virtut del qual els manresans quedaven autoritzats a tallar arbres del baró, sempre que ho necessitessin, i a canvi s'obligaven a pagar un. El cens es va pagar fins que, amb la desamortització, s'aboliren els títols i drets senyorials. Tot i així, al principi dels ajuntaments democràtics es va restablir l'acte de lliurament de capons, com una mostra d'agermanament entre Balsareny i Manresa.Aquest acte simbòlic té una gran rellevància perquè gràcies a la Sèquia, la ciutat de Manresa va poder prosperar econòmicament i, actualment, l'aigua del canal és la quepotabilitza per abastar la ciutat de Manresa i altres pobles de la comarca del Bages.