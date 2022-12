L'estudi moianès Vanderpla, reconegut als premis internacionals d'excel·lència en disseny ACDE

Disseny de la publicació Ciutat. El futur no té data

L'estudi de dissany gràficdeha guanyat un bronze alspel disseny de la publicació Terrassa Comissariat 2021 - Federica Matelli de l'. Els premis ACDE, de prestigi internacional, reconeixen el màxim referent d'excel·lència creativa a Europa.Cada any els Premis Internacionals de Disseny i Publicitat ADCE, reconeixen els creatius de diferents disciplines d'arreu d'Europa. Participen 27 països i els premis els organitzen. Un jurat internacional reconeix els millorsen diverses categories que passen per la publicitat, el disseny, i també el cinema, l'art i la moda.En l'edició del 2022, un bronze de l'apartat de disseny editorial ha recaigut en l'estudi de disseny gràfic Vanderpla de Moià, pel disseny del catàleg Terrassa Comissariat 2021 - Federica Matelli, encarregat per lade l'Ajuntament de Terrassa. Es tracta d'una publicació característica per la seva, de temàtica futurista i disruptiva com proposa la comissària Matelli, respectant la identitat visual delde la Sala Muncunill. El premi s'ha atorgat per ser "excepcional" en la sevaL'estudi premiat, Vanderpla, al qual el departament d'de l'Ajuntament de Terrassa ha encarregat el projecte editorial associat a la iniciativa pionera de comissariat artístic que es realitza a la Sala Muncunill des del 2009, és un estudi de comunicació visual especialitzat en la creació i disseny deinstitucionals i de projectes culturals contemporanis i artístics. Treballen per ajuntaments, organismes no governamentals, institucions culturals i centres de creació contemporània.La publicació editorial guardonada duu el nom Ciutat. El futur no té data, títol homònim del projecte expositiu a cura de la comissaria Federica Matelli, projecte on l'eix central és la imaginació del futur de la ciutat, en un sentit utòpic o distòpic i desenvolupat a partir de quatre coordenades, és a dir, les relacions futur-ecologia, futur-espai públic, futur-societat i futur-economia. Els artistes participants del cicle han estat