Moià inaugurarà dissabte l'aparcament públic soterrat a la plaça del CAP

inaugurarà aquest dissabte l'a la, una obra llargament esperada al poble, que té una capacitat per a 147 vehicles. De les 11 del matí a les 2 del migdia també es faranperquè els veïns puguin visitar les noves instal·lacions. La inauguració es farà a les 12 del migdia i anirà a càrrec de l'alcalde,, i els tècnics delA l'aparcament públic soterrat de la plaça del CAP s'hi podrà accedir per la mateixa plaça del CAP, peli pel. Entrarà en funcionament com ael proper 22 de desembre.L'aparcament estarà obert entre 2/4 de 8 del matí i 10 de la nit, i fins al mes de març funcionarà com a zona blava amb unaposant un rellotge horari a l'interior del vehicle. L'aparcament estarà tancat de les 10 de la nit a 2/4 de 8 del matí.A partir del mes de març entrarà en funcionament el. Lesseran gratuïtes les dues primeres hores, i a partir de la segona hora serà de pagament. Les places deja es podran utilitzar.