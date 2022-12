Súria instal·la baranes en voreres de vies urbanes a diferents barris

L'ha promogut la instal·lació dede diferents vies urbanes delsper tal de millorar les condicions d'accessibilitat i la seguretat dels vianants. La primera d'aquestes baranes s'està instal·lant a l'avinguda del Cardener, la principal via d'accés al barri de Salipota.Fins ara no hi havia cap barana a l', un pas molt concorregut pel veïnat del barri i per l'alumnat dels centres d'ensenyament ubicats a Salipota. Aquesta nova barana serà de fusta i reixa metàl·lica, amb una superfície de 370 metres lineals.Les altres obres d'instal·lació de baranes es portaran a terme en les properes setmanes, en els següents punts:(barri de Bellavista). La nova barana substituirà l'actual, i serà d'acer i malla, amb una longitud de 52 metres lineals.(barri de Bellavista). La nova barana substituirà l'actual, i serà d'acer i malla, amb una longitud de 45 metres lineals.(barri de Santa Maria). La nova barana substituirà l'actual, i serà de fusta, amb una longitud de 30 metres lineals.La coordinació i supervisió de les obres és a càrrec de l'àrea municipal d'Urbanisme. La contractació d'aquest projecte va ser aprovada per lael passat 10 de novembre. El pressupost de licitació és de 47.596,56 euros, IVA inclòs.