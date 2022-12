UManresa guanya un programa de capacitació en salut comunitària del Govern de Guatemala

Una xarxa de relacions àmplia a l'Amèrica Llatina

La(FUB) -ha estat seleccionada pelper impartir dos diplomats de capacitació eni ena diferents perfils de tècnics i professionals d'aquest país centreamericà per un import de 264.000 euros. Ho farà en col·laboració amb dues institucions locals: el(CENDETH) i l'(INCAP). El programa entrarà en funcionament a partir del 2023 i tindrà una durada de 12 mesos.Els dos cursos s'emmarquen en un programa més ampli de millora de les competències del personal que treballa a l'administració de Guatemala en l'àmbit del sanejament i la salut pública i dels professionals del seu. La previsió és formar unes 17.000 persones, mitjançant quinze activitats formatives amb un total de 622 hores de formació, tant en modalitat en línia com presencial i també a partir de processos d'autoformació.Aquest programa de capacitació en salut pública i comunitària de Guatemala és una més de les diferents iniciatives que duu a terme UManresa a l'. N'hi ha d'altres en els àmbits de la simulació, la medicina i l'atenció personalitzades (en el marc del projecte), la dependència i l'atenció a la gent gran (amb la), la gestió sanitària i hospitalària (amb la), entre altres, especialment a l'. A l'Argentina, també imparteix uninteruniversitari amb lai, a Mèxic, ha signat recentment un conveni per posar en marxa el projecteamb el, una de les universitats més prestigioses del món.Per altra banda, la seva trajectòria en l'àmbit de la simulació com a metodologia d'aprenentatge, ha dut a UManresa, a través del, a assessorar universitats i hospitals a Xile, Argentina i Colòmbia. També acull passanties de professionals de la salut en el marc del seu programa de fellowship en metodologia de la simulació clínica.