Sant Vicenç de Castellet estrena una nova eina per comunicar incidències a la via pública

L'estrena aquest mes de desembre una nova eina per comunicar incidències a la via pública.permet al consistori detectar i gestionar amb més agilitat les incidències a la via pública que comuniquin els veïns del municipi.L'eina, disponible a través de la pàgina web de l'Ajuntament , ofereix als veïns comunicar dequalsevol mena d'incidència a través de l'ordinador, la tauleta o el telèfon mòbil. El consistori posa en marxa aquest nou servei amb la voluntat de millorar l'espai públic.L'eina de gestió facilita un seguiment acurat de l'estat de la incidència comunicada per part dels veïns. Es preveuen(acceptada, treballant i finalitzada) que la persona usuària podrà consultar en qualsevol moment. Es poden comunicarrelacionades amb l'enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de voluminosos i residus, el mobiliari urbà, els espais enjardinats, arbrat, senyalització de trànsit i estat del paviment, voreres i calçada.A través de la pàgina web els veïns incorporaran la incidència concreta i poden aportar imatges, la localització i informació amb els detalls de cada cas. Un cop entrada a l'aplicació, elsde l'Ajuntament validaran cada incidència i, un cop acceptada, quedarà ubicada al llistat d'incidències i sortirà al mapa amb la ubicació. Les persones que vulguin comunicar qualsevol desperfecte o anomalia a la via pública hauran de donar les seves dades per poder fer el seguiment de cada cas, però les incidències tindran una visualització anònima.