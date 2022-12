El Petit Cineclub de Manresa projectarà diumenge «La mama és pura pluja»

Eldeportarà diumenge a 2/4 de 12 del migdia a l'laLa mama és pura pluja, recomanada a partir de 6 anys.La Jana és una nena de 8 anys forta i espavilada que té moltes ganes que arribi el, però aquest any l'haurà de passar amb la seva àvia, ja que la seva mare necessita un descans. Per la seva banda, la petita Violeta no s'hauria imaginat mai vivint al, i menys amb el seu oncle Regis. Totes dues protagonistes es trobaran amb situacions que no entraven als seus plans, però aprendran a viure-les amb optimisme i alegria.Són dues boniques històries plenes deque aborden la gestió de les emocions dels més petits de la casa.Leses poden adquirir a 3,50 euros de forma anticipada a les taquilles del Kursaal o per internet . El mateix dia de la projecció es posaran a la venda a la plana de l'Om a partir de mitja hora abans de l'inici de la sessió.