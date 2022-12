Xavi Cols torna a casa i fitxa pel Covisa Manresa

El jugador manresà, de 24 anys d'edat, torna a residir a la seva ciutat natal i jugarà aldesprés de rescindir el seu contracte professional amb ela la Segona Divisió, on ha jugat les primeres jornades de la competició. La seva posició es de tanca i lluirà el dorsal 5.Cols es va iniciar de molt xic en aquest esport a l'i seguidament va fitxar pelquan era benjamí. La seva evolució el va portar a pujar categories al club del Pujolet fins a cadet. En la segona etapa d'aquesta categoria es va incorporar alamb residència a la Masia. D'aquí va passar al filial culé a, on hi va estar dues temporadas i va ser convocat amb el primer equip, a Primera Divisió, en diverses ocasions.Després va fitxar pel Peníscola auna temporada, per passar al, també a la màxima categoria espanyola. La temporada passada va tornar al conjunt castellonenc que actualment lidera amb mà de ferro la categoria de plata.En el seu palmarés consten dos títols internacionals amb laa les categories sub18 i sub21, dues vegades campió d'Espanya juvenil amb el Barça i, entre altres, dos cops campió d'Espanya amb la selecció territorial catalana.