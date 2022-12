Bages Educa reuneix més de 170 persones que aprenen les claus de l'educació emocional

Tres ponents

La jornadaha recuperat el poder de convocatòria i aquest dilluns a la tarda més de 170 persones de lahan seguit una sessió en què s'han plantejat recomanacions i eines per millorar el procés d'aprenentatge a través de l'La sala de teatredeha estat l'escenari d'una jornada organitzada des de l'àrea d'Educació deladreçada a professionals de l'educació i a famílies. La consellera de l'Àrea d'Educació i Cultura del Consell Comarcal del Bages,, va donar la benvinguda al públic i va agrair-los l'assistència.La sessió ha comptat amb les ponències deque han aportat coneixement i recomanacions en matèria d'educació emocional des dels àmbits de la família, de l'escola i l'institut i des d'una perspectiva de gènere. Xavi Bonastre és formador en educació emocional de, entitat de referència en l'àmbit de l'educació i la salut i compta amb àmplia experiència en la facilitació de grups i en l'abordatge del bullying.Laia Mestres és professional de l'educació emocional amb una àmplia experiència en la implementació de projectes integrals dedirigits a la comunitat educativa. I, finalment, Miquel Missé és sociòleg i, treballa com a consultor i formador en l'àmbit de les polítiques públiques per lai la promoció d'una cultura trans plural i crítica.