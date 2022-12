El Consell Comarcal del Bages estrena un butlletí mensual sobre el mercat laboral

Informació actualitzada

Aquest mes de desembre elestrena un butlletí mensual informatiu amb dades estadístiques de l'evolució del mercat laboral a la comarca. Es tracta d'una nova eina que conté informació i una anàlisi mensual de les dades d'i lade la comarca i per municipis, dades sobre ocupació i mercat de treball i el seu comportament en funció del sexe i els perfils formatius.El butlletí es publicarà mensualment i recollirà les dades del mes anterior. En aquest sentit, les dades de novembre al Bages indiquen que es van es van formalitzar, el 43% dels quals van ser indefinits i el 57% van ser temporals, mentre que la taxa d'atur se situa al 10,7%, un 0,2% inferior a la xifra d'octubre.La consellera de l'Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages,, destaca que "l'objectiu és que els ajuntaments de la comarca, les empreses i els professionals disposin d'informació actualitzada i detallada per observar l'evolució de les dades al Bages i comparar el seu comportament respecta a altres períodes o territoris".El butlletí també ajudarà a augmentar el coneixement que elstenen sobre el mercat de treball, l'activitat econòmica i el desenvolupament local per millorar la planificació de les polítiques públiques.