El tribut a Joaquín Sabina i a Joan Manuel Serrat «Dos pájaros y un trío» arribarà divendres al Kursaal

Elacollirà aquest divendres, 16 de desembre a les 8 del vespre, el concert Dos pájaros y un trío, un espectacle musical protagonitzat per dotze músics i cantants que interpreten les grans cançons de dos dels mites de la cançó d'autor,. És un tribut a la parella musical que ha fet vibrar el públic de tot el món amb les seves cançons.En aquest espectacle,es posen a la pell dels dos cantautors per reviure cançons tan mítiques com Mediterráneo, Penélope, Paraules d'amor, Y nos dieron las 10, Quién me ha robado el mes de abril...La banda que acompanya a José Manuel del Río Gómez i Txema Aguirrebeitia està integrada per(piano),(baix i contrabaix),(bateria),(guitarres),(trompeta),(trompeta i fiscorn),(trombó) i(saxo i flautes).Lesper veure Dos pájaros y un trío tenen un preu de 25 euros (22 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner i 12 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet