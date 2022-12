A la venda noves funcions de «La trena», «El Petit Príncep» i «El meu primer Nadal al Kursaal»

La venda de la nova programació hivern-primavera alva a molt bon ritme. Aquest dijous, el teatre ha posat a la venda una quarta funció de l'obra La trena de, prevista per al dilluns 30 de gener a les 8 del vespre, i que serà la quarta sessió de l'espectacle després de les tres sessions del cap de setmana del 28 i 29 de gener.També hi ha oberta la venda d'entrades per a la cinquena funció del musical El Petit Príncep, programada per al dissabte 18 de febrer a les 12 del migdia. I, finalment, una nova sessió d'El meu primer Nadal al Kursaal, eldel Servei Educatiu que ja té tretze funcions exhaurides i oferirà una catorzena sessió el dimecres, 4 de gener, a les 12 del migdia.Aquestes funcions s'afegeixen a les que ja es van ampliar la setmana passada : una segona funció de l'espectacle L'il·lusionista d'el dissabte 25 de març a les 5 de la tarda, així com la tretzena sessió de l'espectacle per a públic familiar del Servei educatiu del Kursaal El meu primer Nadal al Kursaal.Lesd'aquestes noves funcions, així com els espectacles per a tota la temporada es comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet