La Nit Empresarial de Sant Fruitós reconeix la trajectòria d'empreses i comerços del municipi

L'ha celebrat aquest dimarts al vespre laper reconèixer la trajectòria d'empreses i comerços del municipi i ha premiat aquelles que han destacat per la seva solidaritat i responsabilitat social, el foment de la cultura i les tradicions, el foment dels valors de comerç de proximitat i trajectòria comercial, la innovació i desenvolupament i la projecció del territori.Els primers guardons de la nit han reconegut la trajectòria de les empreses i comerços implantats al municipi. En la trajectòria de 25 anys s'ha premiat(AYMI),L'empresaha estat reconeguda pels seus 50 anys d'activitat al municipi i(Casa Tió) i las'han endut el reconeixement pels seus 106 i 129 anys de trajectòria respectivament.També s'ha fet un reconeixement a les empresesper la seva consolidació després de 5 anys d'implantació.Posteriorment, han arribat els guardons en les diferents categories. El premi a la solidaritat i responsabilitat social ha estat perhan estat premiades per la seva innovació i desenvolupament. Les empresess'han emportat el guardó pel foment de la cultura i les tradicions i el premi al foment dels valors de comerç de proximitat ha estat per. Finalment lai l'habitatge turístics'han emportat el guardó a la promoció i projecció del territori.En l'acte també s'ha reconegut la trajectòria comercial de santfruitosencs que han suposat un actiu pel seu arrelament al municipi. Els guardonats han estat Antoni Masana, de, Antònia Moya Medina, de, Joan Martínez, dei Roser Ferrer deFinalment, durant la gala s'ha fet un reconeixement i agraïment per la tasca duta a terme en la gestió de les actuacions durant els incendis del passat mes de juliol a les, ai a l'associació de comerciants en representació del comerç del municipi.L'acte ha estat encapçalat per l'alcaldessa del municipi,i el regidor de promoció econòmica,, i ha comptat amb la presència de la vicepresidenta primera consellera de l'Àrea de Presidència, Vicepresidència i Projectes Estratègics del Consell Comarcal del Bages,, com a representant de PIMEC Catalunya Central,, el president d'APAES,, i el president de l'Associació Comerciants,. També hi ha pres part representants del món del comerç i del teixit empresarial tant del municipi com de la comarca.