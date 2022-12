El Nou Congost estrenarà nous videomarcadors dissabte durant el Baxi Manresa - Bilbao Basket

Elja disposa, finalment, dedesprés que elfos l'últim equip de laque quedava encara amb els antics marcadors de llums. Aquest dijous han estat presentats pel regidor d'Esports,, que ha estat acompanyat del president del, i de la presidenta delL'estrena dels nous videomarcadors serà dissabte durant el Baxi Manresa -, i tornaran a funcionar diumenge per al partit que el Manresa femení disputarà contra l'i la posterior presentació dels equips del club.Segons ha recordat el regidor Massegú, l'ha dedicat una partida de 55.000 euros per aquesta nova instal·lació a l'equipament municipal, que consisteix ende 450 cm d'ample i 250 cm d'alçada, gairebé, i que s'han situat al mateix lloc on eren els antics marcadors, a la paret de darrera les cistelles del pavelló. Així mateix, el Bàsquet Manresa, coordinadament amb el consistori, s'ha fet càrrec del cost de lai altres preparatius necessaris per posar els nous videomarcadors en funcionament, per un import aproximat de 15.000 euros més.Les novespermeten veure el resultat, el temps de joc, el nom i el número dels jugadors, la seva anotació i les faltes personals (les actuals només permetien veure el numero dels jugadors i estadístiques bàsiques). Així mateix, també permeten oferiri fins i tot oferir emissions en directe o de l'Instant Replay, -tot i que no del partit per normativa ACB-, tot i que aquesta darrera opció no s'explotarà de seguida.A banda de les dues pantalles, la nova instal·lació es complementa amb una novai un nou ordinador que té les característiques suficients per poder fer funcionar elde les controladores de vídeo. Els nous materials són compatibles amb les consoles i marcadors actuals del pavelló.Els antics marcadors s'han mantingut al pavelló, però situats en els fons en diagonal, ja que la normativa ACB obliga a que en tot moment sigui visiblei aquesta funció es perd en el videomarcador quan es passen vídeos o altres imatges.