El Bages s'acosta a les cent empreses acreditades amb els segells de qualitat turística PIT i Biosphere

Tancament de l'any turístic, estratègia i proposta de posicionament

El sector turístic delconfirma el seu compromís amb lai lai ja frega les cent empreses que compten amb un segell de qualitat turística. Durant la jornada de tancament d'any de, celebrada aquest dilluns al, s'han lliurat els distintius a les empreses que aquest any han completat les formacions dels programes de qualitat. En total, 99 acreditacions, distribuïdes de la següent manera: per al programa(Punts d'Informació Turística i establiments col·laboradors del), hi ha hagut 6 noves empreses acreditades i 58 renovacions, mentre que per al programade sostenibilitat s'han donat 6 noves acreditacions i 29 empreses més han renovat el certificat.Ambdós programes són iniciativa de lai la. Bages Turisme els lidera i els treballa amb els agents de la comarca, ja que són clau per promoure la qualitat turística del territori. El proper 20 de desembre tindrà lloc una sessió en línia per incorporar noves adhesions de cara al 2023.El programaBages Geoparc (PIT) té com a objectiu dotar els equipaments turístics d'informació i coneixements sobre l'oferta turística de la comarca incorporant el relat del. La implantació d'aquest projecte permet als participants donar resposta a les peticions d'informació turística de forma solvent, contrastada i acurada i establir connexions amb la resta d'agents del territori, així com conèixer la resta d'empreses del sector turístic del Bages.Elés un distintiu de qualitat que reconeix les empreses i els establiments compromesos amb la sostenibilitat. Alhora, els ofereix assessorament perquè la seva gestió interna sigui el màxim d'eficient a través de manuals de bones pràctiques. En el cas concret de la comarca del Bages, el segell Biosphere va acompanyat també del distintiu d'empresa adherida al Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central, una certificació que cada vegada té més reconeixement i que s'espera que properament formi part dels criteris de cerca de portals turístics comi que des de Bages Turisme es duen a terme accions de promoció específiques per les empreses que en son distingides, es poden trobar al Youtube de Bages Turisme i també a l'instagramLa jornada del sector turístic del Bages ha servit per fer tancament de l'any i exposar els resultats de les principals accions dutes a terme per Bages Turisme durant aquest 2022. Durant la jornada, Bages Turisme ha explicat el procés de revisió delque s'està portant a terme en aquests moments i s'ha presentat el. També han intervingut a la jornada representants de, l'associació que agrupa els agents privats del sector turístic del Bages, i de l'Ajuntament de Manresa, que han explicat el pla de projecció turística de la ciutat per als anys 2023 i 2024., conseller comarcal de Turisme, posa en valor "el treball conjunt i coordinat de tots els agents turístics del Bages, tant pel que fa als programes de competitivitat turística, que cada any impliquen a més agents, com per al plantejament del nou pla estratègic, que ha d'establir les prioritats i línies de treball de la destinació Bages per als propers anys".