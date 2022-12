Món Sant Benet recupera el seu Pessebre Vivent amb més escenes i recorregut

A partir del proper dissabte tornarà, una proposta que converteix durant quatre dies el monestir medieval de Sant Benet en un Pessebre Vivent singular, amb més dei projeccions de gran format. Enguany el Pessebre arriba variant escenes respecte edicions anteriors i ampliant espais pels quals no es passava en anys anteriors.El Pessebre Vivent de Món Sant Benet passa íntegrament dins d'un. La proposta combina la representació d'per part d'un centenar d'actors, amb l'aplicació d'efectes d'última generació com, entre les quals un espectacular mapping a la façana de l'església.A banda de la recreació de lesde qualsevol pessebre (el naixement, l'anunciació, l'adoració...), la proposta de Món Sant Benet incorporaque van des de la vida monacal que tenia lloc dins els murs del monestir a la recreació d'escenes quotidianes on la gent del poble n'és la protagonista.La direcció artística va a càrrec de l'actriu i directora teatrali compta amb el suport dea la producció. El Pessebre Vivent és fruit de la col·laboració d'actors i actrius voluntaris del territori i també d'entitats de la zona que s'han bolcat, una edició més, en el projecte. El Pessebre ha comptat amb la complicitat d'associacions com el Mijac, la Catequesi o la Parròquia de Sant Fruitós, i de famílies i particulars de Navarcles, Manresa i altres poblacions que participen de manera voluntària en aquest esdeveniment.Així mateix, institucions com el, l'antiquaride la Masia Brucardes, i moltes famílies particulars han cedit peces històriques per ajudar en la seva ambientació.La tercera edició del Pessebre Vivent de Món Sant Benetels propers 17, 18, 26 de desembre i 1 de gener en tres sessions diàries: a les 6, a les 7 i a les 8 de la tarda - vespre.Lesja són a la venda a la web de Món Sant Benet , i també es podran comprar a taquilla els dies de les sessions. El preu de l'entrada per adult és de 12 euros i de 6 per als infants entre 3 i 12 anys. Es poden consultar descomptes per grups.