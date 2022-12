«Els Pastorets» centenaris de Cardona tornaran al Teatre Els Catòlics per Nadal

Història i evolució a Cardona

Els centenarisde, representats pel grup de teatre, són ja una tradició de les festes nadalenques de la vila, una peça única i genuïna dins de l’univers teatral. Són una barreja de diferents textos ja existents amb d’altres de populars transmesos oralment a través de diverses generacions.Les funcions d’enguany, que es faran al, seran els dies 25, 26 de desembre i l’1, 6 i 7 de gener a 2/4 de 7 de la tarda, per un preu de 12 euros. Les entrades es poden adquirir al web de Cardona Turisme Els Pastorets de Cardona es representen des de l'any 1900. La versió actual va ser recomposta l'any 1944 per mossèn, barrejant textos de diferents Pastorets principalment els d'(El nacimiento del Salvador o la Redención del esclavo) i(L'Estel de Natzaret), i alguns fragments de(El Bressol de Jesús),(Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant Jesús) i d'altres de procedència desconeguda.Va ser una recomposició totalment de memòria, ja que els originals havien desaparegut en els saquejos que durant la guerra civil havia patit el Teatre Els Catòlics. L'origen castellà dels textos originals explica també la pila de, llegat del català escrit i parlat previ a la normalització lingüística que dugué a termeLa música, element molt present a Els Pastorets de Cardona, també és original i consta de peces pròpies i tradicionals catalanes de, mossèn. En un inici eren interpretades a piano, fins queva fer els arranjaments per a cobla l'any 1975. L'any 2008,van adaptar-ne tota la partitura per a un petit conjunt instrumental. Aquesta darrera versió va ser revisada per Xavier Ventosa l'any 2018 que a més, va introduir-hi fragments de música incidental.El 2020, en plena onada de la pandèmia, es va encarregar auns pastorets reduïts, tant de durada com de personatges, i es va aprofitar per donar-li una coherència temporal. El 2021 es va recuperar el format original i es va reestructurar el guió, afegint una petita escena i una cançó de pastors amb text de Jordi Santasusagna i música de Xavier Ventosa.