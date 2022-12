Navàs se submergeix en les festes de Nadal amb un programa intens d'activitats

L'Ajuntament i el teixit associatiu dehan organitzat per desembre i gener un complet programa d'activitats lúdiques, culturals i festives per celebrar lesAquest any es torna a portar a terme el tradicionalel 25 de desembre, amb el DJ Melli, DJ Weah i DJ Boix & Costix, organitzat peli el, i la, el 31 de desembre, amb el DJ Guillermo Temazzo, DJ Weah i DJ Maleza, organitzada per l'empesa. El 23 de desembre hi haurà elamb DJ Costix i DJ Kanal, organitzat perEls infants podran passar-ho bé amb tots els tallers i jocs que trobaran al, les tardes del 27 al 29 de desembre, i aldel dijous 22 de desembre, a la plaça de l'Ajuntament.L'també ha preparat el tradicional, que es podrà visitar el dia 18 de desembre, de 6 a 7 de la tarda, a la plaça de l'Església. L'ha organitzat el tradicional, amb l', el dia 1 de gener, a les 7 de la tarda, al Pavelló Blau.Lafarà arribar a Navàs elper als infants que vulguin portar la carta als Reis el dilluns 26 de desembre, a les 12 del migdia, a la plaça de l'Ajuntament. Del dia 27 al 30 de desembre hi hauran lesa la plaça Gaudí, plaça de l'Ajuntament i plaça de l'Església. Elsarribaran com sempre amb lael dia 5 de gener, a les 7 de la tarda, a la carretera de Berga. Com a novetat d'enguany, el Patge reial també serà el 30 desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, al, organitzat per l'Associació de Veïns del Mujal.El 17 de desembre, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda, el carrer i plaça de l'Església acollirà laamb parades, tallers de nadal, decoració nadalenca, exposició de pessebres, activitats i jocs infantils, l'espectacle infantil El llop ferotge de la companyia del, exhibicions de ball, un tast al Centre enoturístic, l'actuació de l'Escola de Música, el lliurament de premis del concurs de pessebres i moltes sorpreses més.Del 13 de desembre al 24 de gener, els joves podran gaudir de totes les activitats organitzades pelamb elamb el quinto, realitat virtual, torneig de catan, karaoke…Elacollirà tot un seguit de concerts durant el desembre. El primer serà el concert de Nadal de l'el dia 15 de desembre a 1/4 de 6 de la tarda amb El Trencanous, el concert dels alumnes de sensibilització, iniciació, 1r i 2n de FMB, i a 2/4 de 8 del vespre amb Viu el Nadal, el concert amb les corals de 3r i 4t de FMB i música avançada. Les entrades gratuïtes es poden reservar a aquest enllaç El 17 de desembre, a les 7 de la tarda, serà el torn delamb el seu repertori nadalenc dirigit per la. El diumenge 18 de desembre, a les 7 de la tarda, es podrà gaudir del concert de, amb el seu nou disc We got your back, el tercer àlbum d'aquest espectacular trio de veus negres que ofereix un sentit viatge musical des de les arrels del soul i la música africana fins el pop més modern.El 23 de desembre, en dues sessions a les 5 i a les 7 de la tarda, el Casal Sant Genís acollirà el, l'espectacle nadalenc de l'equip de competició i l'. Les entrades es podran reservar a aquest enllaç Finalment, el Casal Sant Genís acollirà el 21 de desembre, a les 6 de la tarda, la, amb un preu de 10 euros, i el dia 26 desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, es presentarà L'espectacle nadalenc de les estrelles d'or. El preu de col·laboració serà de 4 euros i es donaran quatre tires de números per al sorteig d'un pernil i un d'una caixa de cava.Durant tot el nadal hi haurà eli laentre els establiments adherits.