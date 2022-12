Més d'un 80% de la població estrangera de Manresa no podrà votar a les eleccions municipals de 2023

Més d'un 80% dels manresans queno podrà votar a les, segons l'estimació de la Regidoria dede l'. Segons la llei espanyola, només ho podran fer els nacionals d'algun dels vint-i-set estats de lao dels tretze que tenen signat unamb l'estat espanyol. La llista d'aquests últims inclou Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea del Sud, l'Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, el Perú, el Regne Unit i Trinitat i Tobago.Segons l'Ajuntament, els residents a la ciutat d'aquests quaranta països suposen unempadronades a Manresa, 3.236 veïns en xifres absolutes, però aquest percentatge també inclou els menors d'edat i persones que, per termini de residència,. Amb aquests convenis es donarà la paradoxa que l'únic resident a la ciutat nacional d'un país que es troba a les antípodes de Catalunya, com, podrà votar, però no ho podran fer els manresans del, la comunitat estrangera més nombrosa a la ciutat amb 6.457 veïns.El regidorha reflexionat que "votar significa exercir la nostra ciutadania de manera completa i efectiva", però que també "encaraa nivell legislatiu perquè puguin votar tots els residents". Tot i així, ha advertit que "no sempre és culpa només de l'estat espanyol ja que un conveni de reciprocitat cal l'acord de dos estats". Sigui com sigui, molts manresans es quedaran sense poder votar per la seva nacionalitat malgrat que resideixin habitualment a la ciutat.Per poder votar cal que totes aquestes persones compleixin una sèrie de requisits: seri no estar privat del dret de sufragi actiu, estar inscrit ali estar en possessió de l'a l'Estat. A més, els ciutadans de països amb convenis caldrà que hagin residit legalment a l'Estat elen el corresponent acord, o sigui, tres anys el dia de la votació per a les persones de, tres anys en el moment de la sol·licitud per a les persones deli cinc anys en el moment de la sol·licitud per a laSegons ha explicat Mbaki, les persones estrangeres que tenen dret a vot "han d'haver rebut una notificació de l'" per fer la corresponent sol·licitut. "Es pot fer responent aquesta carta, per internet o venint a l'(OAC) de l'Ajuntament sense necessitat de demanar cita prèvia", ha detallat Mbaki, que també ha demanat que "si algú creu que té dret de vot però no ha rebut la notificació, pot venir a l'OAC".El regidor ha detallat que des de l'Ajuntament s'enviaran cartes a lesde la ciutat per tal que reprodueixin la informació als ciutadans dels estats amb dret a vot. També ha explicat que s'incorporarà unamb tota la informació i que se'n farà difusió a través de les xarxes socials.Elsfinalitzaran el 15 de gener per als nacionals d'algun dels estats amb conveni de reciprocitat, i el 30 de gener per als ciutadans de la Unió Europea.