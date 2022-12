De Pont Aeri a prat de pastura: Manresa capitaneja el primer «rewilding» a petita escala de l'Estat

El primer a petita escala

L'antiga Pont Aeri, en estat decadent. Foto: Ajuntament de Manresa

Adeu, Pont Aeri; hola, prat de pastura

Jornada de neteja organitzada per Creu Roja Manresa. Foto: Ajuntament de Manresa

Un projecte transversal i d'un alt potencial participatiu

Seguiment exhaustiu amb tecnologia punta

No es tracta en dissenyar com ha de ser la natura, sinó deixar-la fer perquè recuperi els seus processos naturals. Pol Huguet | Regidor de Ciutat Verda de Manresa

Un laboratori científic a l'aire lliure

"Portem dècades fent plantacions massives d'quan a Catalunya, de, ens en sobren!". Des que va llegir el llibre Rewilding Iberia de, que el regidor dede l', va fer un "clic" intern. Tota la vida defensant que per conservar uns'havien de protegir les, i la publicació d'aquest enginyer de Forests, li capgira la teoria: "No es tracta en dissenyar com ha de ser la natura, sinó que el que cal és deixar-la fer perquè ella mateixa". Això passa, primer de tot, per entendre que la natura no és fixa; és: "Durant molts anys, els humans ens hem entestat asempre igual els espais que crèiem que havíem de protegir, i fent això l'únic que hem aconseguit és carregar-nos la", reflexiona Huguet.I això no només ho diu ell; també ho va constatar l', que alertava d'una pèrdua de biodiversitat molt important i advocava per un canvi d'enfocament que, lluny de treballar per només protegir la que encara existia, mirés de restaurar part de la que s'havia perdut. D'aquesta estratègia d'actuació se'n diu, en català) i és la que l'Ajuntament de Manresa ha decidit posar en marxa a, una finca pública de gairebéque es troba a la confluència entre el riu Cardener i la riera de Rajadell i on encara aguanta, en un estat decadent, l'edifici que a començaments dels 2000 va ser la, però ja porta vint anys abandonada. Tot i que aja fa gairebé dotze anys camina, no va ser fins al març del 2020 que a l'estat espanyol es va constituir unaper impulsar projectes de renaturalització. Amb el nom de, aquesta organització sense ànim de lucre va anunciar la seva primera acció fa encara no tres mesos; una acció que, aprofitant elque ja fa anys que pateix l'anomenat–situat a cavall entre les províncies de Guadalajara, Conca i Terol-, intentarà reassalvatjar les més deque el conformen.La intenció, exposen els impulsors, és beneficiar la(la biodiversitat i les funcions dels ecosistemes), però també els, tant en clau de(es reforçarà la pervivència dels, bàsics per a la nostra supervivència a la Terra), com en clau(per fer més fàcil viure dels recursos locals).Les 6 hectàrees de "camp de joc" de Manresa queden molt lluny de les 850.000 d'aquest projecte. I és que, de fet, el més habitual és que el rewilding s'apliqui eni allunyades de l'urbs: no hem d'oblidar que l'aspiració d'aquest moviment és permetre que els ecosistemes s'acabinsense l'acció humana.Però vivim en el món que vivim i seria completament il·lusori pretendre aplicar el mateix modus operandi en un parc natural que en un bosc del costat d'una ciutat. "Ni és viable ni ho pretenem", deixa clar Huguet. "La voluntat és això que estem impulsant a Can Poc Oli ajudi ai la mentalitat de la gent perquè entengui que atambé es poden". De fet, la de Manresa és laque s'està impulsant a l'Estat: "Si reeixim, podremla nostra experiència i ser unper a altres municipis que vulguin iniciar-se en la renaturalització", celebra el regidor.Abans d'entrar en matèria, és important explicar que el projecte de Can Poc Oli forma part del Pla Estratègic del Cardener , el document que ordena, classifica i especifica totes les accions que s'han de tirar endavant perquè, abans del, la relació entre el riu i la ciutadania, millori. Com? Fent-lo completament accessible i convertint-lo en unque també siguii contribueixi aen un context d'Ara sí, concretem! ¿Què s'hi farà a Can Poc Oli, exactament? Doncs portar-hi: "Són uns grans, el transformen; poden convertir boscos en prats, i això vol dir que poden fer que vingui vegetació que només viu en prats. I si torna aquesta vegetació, també s'afavoreix el, com el mussol comú", explana Huguet. En aquest sentit, doncs, a banda de deixar de cultivar una parcel·la de camp que hi havia, l'extensió del prat de Can Poc Oli també agafaràl'asfalt del qual "anirà fora d'aquí a tres mesos".Un cop retirat, "deixarem que allà hi neixi el que hi vulgui néixer", i quan això passi, "serà el moment de portar-hi els ramats amb la idea dei identificar quina és, per un clima com el nostre, la".Pel que fa al futur de l'edifici de la discoteca, "dependrà de si els atorguen unaque han demanat a laaquest desembre", apunta el regidor de Ciutat Verda. "", explica en el cas que sigui concedida.A banda de les accions encarades a la restauració ecològica de Can Poc Oli, el projecte també inclou unaque compta amb lad'entitats, centres educatius i agents socials que han trobat en aquesta actuació de rewilding una oportunitat perdes de diversos àmbits o peren la importància de vetllar per l'equilibri ecosistèmic.En aquest grup de col·laboradors hi ha, per exemple,, que ha organitzat diverses jornades de voluntariat ambiental per tal de netejar l'entorn; la, organitzant sortides per conèixer l'espai; el, que ha fet inspeccions de l'estat ecològic de la riera de Rajadell en el seu pas per Can Poc Oli;, que s'ha encarregat de fer un cens previ dels ocells, peixos i plantes que actualment hi ha a la zona (i que anirà actualitzant periòdicament); l', que és la que aportarà el petit ramat d'ovelles que té per a les pastures i participarà en tasques de recerca; els, i la(EPSEM).El paper de l'UPC Manresa és especialment rellevant, i és que, sota la coordinació dels professors, des de la universitat han elaborat un projecte de recerca que explorarà com la, elsi lespoden contribuir a monitoritzar i avaluar les accions de gestió ecològica. "La intenció és fer undels processos de renaturalització mitjançanti un desplegament de sensors desenvolupats específicament per a aquesta tasca", explica Dorado.El projecte també contempla l'elaboració d'una; el desenvolupament de tècniques d'anàlisi mitjançant, i l'aplicació de. "Amb això pretenem construir models espacials pràctics de reforç de la infraestructura verda, la connectivitat i la restauració ecològica que permetin, no només a Manresa sinó també a altres ciutats amb característiques similars", apunta el professor.La vinculació de l'EPSEM amb el rewilding manresà no s'acaba aquí: durant tot aquest curs, els alumnes delduran a terme un registre basal de l'estat de la vegetació i la geologia de Can Poc Oli a través d'uns. "Amb les imatges que n'obtinguem, coneixerem des de quin estat partim, cosa que ens permetrà fer unde l'evolució dels diversos processos de renaturalització que hi ocorrin", assegura."Volem fer arribar a les escoles i instituts que com a municipi, disposem d'un, que és públic i que es pot aprofitar com a", manifesta el regidor Pol Huguet. En aquests moments, ja hi ha dos instituts de la ciutat que s'hi han vinculat, un dels quals és el Manresa Sis, que ha decidit incloure, dintre del pla formatiu de(és un dels vint centres de tot Catalunya que ofereix el batxillerat general), lade com avança el procés de renaturalització a Can Poc Oli."Som conscients que hauran de passar molts anys fins que es puguin treure conclusions, però el sol fet de prendre part de l'inici d'aquest, entenem que ja ési estimulant", exposa, la docent que s'encarrega de fer de pont entre el projecte i l'institut, tot ressaltant que "tenint en compte que estem parlant d'un espai obert, des del centre també l'oferirem a alumnes que vulguin, per exemple, fer un treball de recerca i investigar al voltant d'aquest tema".