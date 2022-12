Sant Joan celebrarà el Mercat de Nadal aquest cap de setmana

entrarà en un cap de setmana ple d'activitats nadalenques amb elcom a reclam principal. Serà a la plaça Major aquest cap de setmana del 17 i 18 de desembre. El mercat obrirà dissabte a la tarda i diumenge estarà tot el dia. Aquest mateix diumenge també es farà elal carrer Major (a l'alçada de la plaça Major) conjuntament amb l'activitat Un poble de conte, que celebrarà la seva segona edició i que iniciarà a la zona de Cal Gallifa.Una vintena de parades formaran el mercat d'enguany. Hi haurà botigues de comerç local, però també productes gastronòmics artesans, tallers, food trucks, entitats i associacions. A més, també hi haurà ladels centres educatius el dissabte a partir de 2/4 de 7 de la tarda al pati de la Ludoteca. Hi participaran els centres educatius de primària (alumnat de 3r i 4t), de secundària (alumnat de 1r i 2n d'ESO), l', el, eli elde Sant Joan de Vilatorrada.El Nadal ja és aquí i Sant Joan de Vilatorrada el va inaugurar de manera oficial el dijous, 1 de desembre, amb l'encesa de l'de la plaça Major. Amb la participació, un any més, de l', el municipi va viure la seva primera nit màgica. Primer amb una cercavila pels carrers de Sant Joan, i finalment a la plaça Major, plena de gom a gom, per a l'encesa de l'arbre.