Sant Fruitós es mobilitzarà un any més per «La Marató» amb diverses activitats

es bolcarà un any més per recaptar fons peramb un programa amb propostes per a tots els públics, aquest diumenge 18 de desembre. Sota el lema, La Marató sempre batega, la recaptació que s'aconsegueixi en aquesta 31a edició anirà destinada a la investigació per a les malalties cardiovasculars.La matinal a Sant Fruitós de Bages començarà a les 10 del matí amb unde pa amb botifarra al Bosquet per agafar energies per tota la jornada. Els tiquets es poden comprar prèviament per 10 euros a aquest enllaç o el mateix dia de l'esdeveniment.Des de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia, les persones que es dirigeixin a la plaça Alfred Figueras podran veure els més de 150inscrits a la primera trobada solidària. Durant el matí, les persones que ho desitgin, a un preu de 3 euros, podran pujar en algun d'aquests cotxes i fer una volta en un circuit tancat als carrers del municipi.Paral·lelament, des de les 10 del matí i fins a 2/4 de 6 de la tarda, al Nexe Espai de Cultura es celebrarà la primera, una cursa de Fórmula 1 en simuladors. Les persones que vulguin participar en aquestes curses podran fer una aportació de 5 euros.A partir de les 6 de la tarda en el mateix espai, començarà un campionat deentre diferents corredors, que faran tandes classificatòries i curses finals. Hi ha prevista la participació de sis equips Pro i sis equips Municipals, amb dues semifinals per grup i dues finals Pro i Municipal. Aquestes curses de competició s'enregistraran i s'emetran en directe a través de diferents plataformes.A partir de 2/4 de 6 de la tarda, al pavelló municipal d'esports el gimnàs santfruitosenccelebrarà el seu ja tradicional, amb les exhibicions de tots els grups d'edat. El preu de les entrades serà de 2 euros per persona que es destinaran íntegrament en benefici de La Marató.Enguany Sant Fruitós de Bages és un dels municipis escollits per TV3 i Catalunya Ràdio per ser seu de La Marató. Concretament, s'instal·larà un plató fix a laa Sant Benet de Bages des d'ontractarà diferents qüestions relacionades amb la importància d'una alimentació saludable per minimitzar els factors de risc cardiovascular.L'organització dels diferents esdeveniments al municipi és possible gràcies al treball conjunt de, V2O i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la col·laboració de nombroses entitats que han volgut donar suport a aquesta causa solidària.