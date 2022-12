El Casino acollirà divendres una conferència sobre Josefa Tolrà, en el marc de «Matèria d'exercici»

En el marc de l'Matèria d'exercici que es pot visitar alde, tindrà lloc aquest divendres, 16 de desembre, a les 7 de la tarda, una conferència sobre la figura de la mèdium i artista, que anirà a càrrecEntre el 1941 i el 1959, Josefa Tolrà (Cabrils, Barcelona 1880-1959) va realitzar un centenar llarg de, la seva capacitat creadora estava lligada a la seva activitat com a mèdium a la qual va arribar a partir de la introspecció a que la va portar la mort de dos dels seus fills.En la conferència que oferiran aquest divendres Pilar Bonet i Dani Montlleó es posarà especial èmfasi en les exposades Llibretes de l'avenir, dibuixades des del futur, datades entre 1968 i 1970 malgrat ser realitzades el 1941. Tal com explica Dani Montlleó "aquestes llibretes són la, la clau d'accés a la font del seu treball, al seu secret, la connexió amb l'origen, i contenen el codi secret xifrat d'aquesta connexió".Pilar Bonet és crítica d'art i comissària, així com presidenta de l'Associació Josefa Tolrà; en els darrers anys ha dedicat la seva voluntat d'estudi a les "artistes que no volien ser artistes". Gestiona el grup d'investigacióque cerca informació sobre l'espiritualitat emancipadora.Dani Montlleó és artista multidisciplinària, creador d'i ha col·laborat amb Pilar Bonet en la recerca i el muntatge de les diverses exposicions que han dut a terme darrerament de l'obra de Josefa Tolrà.