Manresa Treball Jove afavorirà la inserció laboral de joves i concentrarà els serveis d'ocupació juvenil

Atencions individuals i tallers en grups reduïts

Nou Espai de Recerca de Feina

Prospecció amb les empreses del territori per incentivar la inserció de joves

L'ha engegat aquest trimestre, un nou dispositiu d'inserció laboral especialitzat amb l'objectiu d'atendre les persones joves d'entre 16 i 29 anys d'edat. El nou espai s'ha ubicat a l', que acull altres serveis juvenils municipals, i unifica i reforça els recursos i actuacions que fins ara ja oferien el ara integrat en la nova agència ProManresa , i el programa municipal deL'objectiu de Manresa Treball Jove és centrar tota l'atenció de joves en un únic espai i així facilitar el seu accés a. Des que es va estrenar el setembre fins al 14 de novembre passat, Manresa Treball Jove ja ha atès personalment 87 joves, la majoria dels quals, 74, de forma individual i 13 més en accions en petits grups, on s'han treballat, per exemple,i s'han detectat. En total, s'han atès 97 consultes individuals.La presentació de Manresa Treball Jove ha anat a càrrec de la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement,, i de la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans,, a la seu del nou espai, situat a l'Oficina Jove del Bages - Espai Joan Amades (carrer Sant Blai, 14).Manresa Treball Jove està integrat per dos professionals especialitzats en orientació i inserció laboral que treballen de forma coordinada amb altres serveis de l'Ajuntament per oferir unaper a les persones joves que facin ús del servei.En estar ubicat a l'Oficina Jove del Bages, les persones usuàries de Manresa Treball Jove, en funció de les seves necessitats, poden ser adreçades a altres serveis juvenils ubicats al mateix equipament, com per exemple, l'o el nou Espai Èmfasi de benestar emocional Manresa Treball Jove preténen matèria d'ocupació, tant de forma personalitzada com a través de grups.En atenció individual, Manresa Treball Jove ofereix assessorament personalitzat per donar resposta a les demandes concretes dels joves, especialment en relació a les eines de recerca de feina, inscripció a la, tècniques de, emprenedoria, drets i deures laborals i ajuts id'ocupació i formació per a joves.Pel que fa a l'atenció grupal, Manresa Treball Jove dona continuïtat als tallers i accions formatives realitzades ai altres espais de la ciutat. Dues de les actuacions grupals destacades són un taller sobre, El meu primer CV; estàs a punt per treballar?, i un taller sobre identificació de les anomenades Ludicompetències. Des del nou servei, també es poden oferir altres accions formatives grupals adaptades a les necessitats del grup de joves.A principis del 2023 s'estrenarà l'. Es tracta d'una aula d'atenció grupal on s'atendran les consultes i dubtes de les persones joves a l'hora de buscar feina. L'Espai de Recerca de Feina oferiràdel procés de recerca individual (com es fa la recerca a la pràctica) i assessorament sobre les tècniques de recerca i les oportunitats laborals al territori.Manresa Treball Jove treballa també en la coordinació i col·laboració amb altres agents del territori, per mantenir i ampliar lafeta en els darrers anys. Aquesta coordinació afavoreix, d'una banda, la derivació reciproca de joves entre serveis per oferira les demandes i, de l'altra, l'elaboració deldel territori, que inclou programes d'ocupació i oferta formativa.Des del nou dispositiu també es faran actuacions d'i prospecció per incentivar la inserció laboral de les persones joves a empreses de la comarca. Manresa Treball Jove disposa també de borsa de treball,, amb ofertes pròpies.Per tal deamb el dispositiu, cal sol·licitar cita prèvia a través dels següents mitjans: per correu electrònic a treballjove@ajmanresa.cat , per WhatsApp al 676 66 41 42 per telèfon al 93 877 13 60 o a través de les xarxes socials.