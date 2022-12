Un Kursaal ple de gent homenatja Sebastià Catllà en un concert vibrant d'Electrobacasis

Eles va omplir de gent aquest dimarts per homenatjar el president d', que va rebre el, la principal insígnia de l'entitat, de mans de la consellera de la Presidència,, en reconeixement a la tasca que ha fet al capdavant d'Ampans, ara que ha anunciat que en deixarà la presidència el proper mes de gener . L'acte va tenir lloc durant elque se celebra cada anys per les dates deEn un acte molt emotiu, presentat pels joves Marc Oriola i Noèlia Bernal, protagonistes del programa Artistes emès aquesta tardor pel Canal 33 , el president d'Ampans va rebre el reconeixement i afecte del públic pel seu compromís demostrat al llarg dels anys, no només amb Ampans, sinó també amb el territori. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va destacar el caràcterdel president d'Ampans destacant-lo com "un home ambi esperit de la terra, que sempre treballa incansablement en benefici dels que més ho necessiten". Precisament va ser la consellera de la Presidència l'encarregada de lliurar al president d'Ampans el pin d'or en forma de cavallet, la primera imatge corporativa de l'entitat.Minuts abans va ser l'alcalde de Manresa,, qui va pronunciar unes paraules sobre la figura de Sebastià Catllà com una persona ", que no té mai un no per ningú i que sempre li agradar remar conjuntament i en benefici de la ciutat i el territori".La glossa de la figura de Sebastià Catllà la va fer el patró d'Ampans i expresident d'aquesta entitat,, que va recordar que l'actual president d'Ampans, molt abans de començar a col·laborar amb l'entitat, va ser el primer empresari que va apostar per la"una persona que ha cregut i ha treballat pels valors de la nostra entitat fomentant els enclavaments empresarials per a la integració de", i va afegir "potser no m'està bé a mi lloar-ne el seu perfil perquè fa molts anys que ens coneixem i no en seria prou objectiu, però us descriuré què en deia una amiga comuna, la Montserrat Morera: és una persona fantàstica, de les que no n'hi ha, un home fet a si mateix, treballador, senzill, molt capaç, amb un cap molt ben estructurat, amb uns projectes d'allò més avançats, un, sense pretensions."Abans d'iniciar el reconeixement, el director d'Ampans,, va ser l'encarregat d'explicar l'impacte de l'entitat en aquest darrer any en el que han atès i acompanyat a més de 3.700 persones, amb un equip que ja supera el. "Anualment rebem més de dues-centes sol·licituds de serveis per a persones ambque demanden els nostres serveis d'escola, centre ocupacional, residència, o feina. Hi ha un centenar llarg de persones enper a serveis residencials i preveiem la necessitat de creació de dues-centes noves places en els propers anys".Al final de l'acte de reconeixement, els joves presentadors van donar pas a l'espectacle d', el projecte electritzant de laque només començar ja es va veure la potència, qualitat i energia que desprendria. La formació de joves músics, amb les directrius un director d'orquestra excepcional, amb la veu d'una solista espectacular i la potència d'un DJ que es va fer seu el Kursaal, el públic es va posar dempeus i no va parar de corejar i ballar, ni un segon, al ritme trepidant d'aquest impressionant projecte que és Electrobacasis. Una trentena de músics i el, i la cantant, van fer gaudir al públic i aixecar-se de la butaca per ballar, gaudir i cantar sense parar.