Vols gaudir de l'espectacle nadalenc «Els Llums de Sant Pau»? Vine dijous a donar sang

Tothom qui vingui aaquest dijous a qualsevol dels punts de donació arreu del territori català s'emportarà una entrada per visitar l'espectacle nadalenc de la temporada, Els Llums de Sant Pau - L'Univers de la llum, que es porta a terme a l'de. Aquesta promoció és possible gràcies a la col·laboració de Proactiv Entertainment, l'empresa impulsora de l'espectacle de llums, i la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.Aquest esdeveniment nadalenc és una experiència immersiva alde Sant Pau amb més de vint instal·lacions artístiques lluminoses relacionades amb l'univers. Els Llums de Sant Pau - L'Univers de la Llum és l'escenari perfecte per fer fotografies ambi ideal per gaudir-lo conjuntament amb amics i familiars.El punt de donació delde, al costat de l'accés de consultes externes de l', estarà obert des de les 9 del matí a les 8 del vespre, igual que tots els dilluns, dimecres i dijous durant les, excepte el dia 5 de gener, que tancarà a les 2 del migdia.De forma general,qualsevol persona que tingui bona salut sempre que tingui entre 18 i 70 anys, pesi 50 quilos o més i que no estigui embarassada.Les persones quei tinguin dubte de si poden donar-ne, tenen l'opció d'escriure al WhatsApp del Banc de Sang 677 07 17 56, a les xarxes socials @donarsang o bé a atencioaldonant@bst.cat . També poden trucar al 93 557 35 66.A més,pot consultar prèviament el web específic del Banc de Sang i Teixits per comprovar si hi ha algun impediment per donar sang.