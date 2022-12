La Cova acollirà un concert únic de l'Espurnes Barroques, amb música de Montserrat

El 12 de febrer a les 6 de la tarda a lade, el cicleposarà el punt i final a la programació que -en la seva cinquena edició- ha dedicat als 500 anys de l'estada de Sant Ignasi a Manresa, titulada. Ho farà amb un concert de la, dirigida per, mà dreta del mestreen l'àmbit vocal.La cinquena edició d'Espurnes Barroques va començar amb un concert extraordinari de Jordi Savall, el 3 d'abril a la, en una coproducció feta dins els actes de. Amb una basílica omplerta de gom a gom, amb les entrades exhaurides, el concert se celebrava just 500 anys i una setmana després que Ignasi arribés a la ciutat, amb un programa d'encàrrec on el músic igualadí repassava musicalment la biografia de Sant Ignasi al capdavant d'i laEl 12 de febrer de 2023, al cap de 500 anys menys una setmana que Ignasi marxés de Manresa, el festival ha encarregat a Lluís Vilamajó que faci una translació musical dels. Ho farà al capdavant de la Jove Capella Reial de Catalunya, composta per algunes de les veus joves més solvents del país, d'edats similars a les què tenia Ignasi quan escrivia els Exercicis. Les obres que s'interpretran es troben íntegrament a l'i -a banda d'obres ja conegudes, com parts de la Missa de difunts de-o del Llibre vermell- es preveu que s'interpreti algunafruit de la recerca encarregada a Vilamajó per buscar la música que resulti més escaient a les quatre temàtiques principals dels exercicis: la meditació sobre el, sobre el, sobre lai sobre la. La tria d'il·lustrar musicalment els Exercicis espirituals amb música montserratina es deu al fet que, mentre Ignasi els escrivia, des de la Cova, tenia a l'horitzó la. I que fou també a la Montserrat on canvià els seus vestits de cavaller per roba de sac. Com sempre, hi haurà unque es vincularà temàticament a l'experiència del concert.El concert compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i de Manresa 2022, del, i de les institucions habituals com són la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.Leses poden comprar des d'aquest mateix dimecres al web de l'Espurnes Barroques a 19 euros (preu anticipat).