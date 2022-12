El barri de la Rampinya de Sallent es mobilitza contra la possible ampliació de la pedrera

La pedrera encara "té espai per córrer"

Qualificació del sòl segons el POUM de 2010, amb La Plana a la dreta de la imatge. Foto: AjSllt

Qualificació del sòl segons la modificació inicial del POUM, amb La Plana a la dreta de la imatge. Foto: AjSllt

"La decisió és política"

L'Ajuntament es mostra obert a "mantenir la qualificació actual"

Veïns deldehan començat a mobilitzar-se contra l'aprovació inicial de la modificació puntual delde 2010 que va aprovar l'Ajuntament i que permetria ampliar l'activitat extractiva de, sobre una superfície de 8,7 hectàrees, situada a poc més de cent metres del nucli de població. L'Ajuntament, per la seva part, es mostra obert "a parlar-ho" i a fer "una modificació de la modificació" per tal que La Plana mantingui les qualificacions actuals."Hem fet pancartes i domassos, octavetes que repartirem durant la Fira de Nadal de diumenge, i organitzarem una caminada a la zona afectada per la requalificació perquè els veïns del poble la puguin conèixer", ha explicat la portaveu de la plataforma. "La Plana és l'únicque tenim al barri i és una zona on ve molta gent a passejar o a gaudir de la natura, no només de la Rampinya sinó de tot Sallent", ha apuntat."És un espai que es troba a menys de 500 metres del nucli de Sallent, que té unatant el flora com en fauna, i que fins i tot és hàbitat de laEuphydryas aurinia, que està protagida per convenis internacionals", ha explicat el portaveu de, Guillem Cabra. "Però sobretot és unper a la població de Sallent, no només del barri de la Rampinya", ha apuntat. "A més, hem de tenir en compte que el barri de la Rampinya ja ha patit prou les conseqüències de tenir ela tocar, i ara arriba això", ha completat.La Plana és un turó que es troba entre el barri de la Rampinya i l'actual pedrera, que està definit urbanísticament entreen una disposició en forma de llengües de qualificació que enja que l'activitat extractiva només es pot dur a terme en sòl agrícola. La modificació del POUM que s'ha començat a tramitar agrupa el sòl agrícola a l'i reserva l'espai foretal als seus vessants, o sigui "allà on tècnicament és gairebé impossible fer-hi l'activitat extractiva", ha apuntat Cabra.Tot i ser una propietat privada, "històricament s'hi havia portat a terme eli s'hi feiendel poble" ha assenyalat, que viu en un mas vora La Plana. Ara, des que han començat les mobilitzacions, el camí que hi dona accés està"i fins i tot controlen que la gent no hi accedeixi a peu", amplia, militant de Fem Poble.El portaveu de Fem Poble explica que la pedrera "ja ha obtingut l'autorització inicial ide la seva activitat en els darrers anys, i de l'última, aprovada el 2020, encara ni tant sols no ha començat la seva explotació". "Per això -continua-,; no poden argumentar que es trobin al límit de la seva activitat, perquè encara tenen".exposa que desconeixen "quins són els interessos que hi ha per avançar l'extracció en aquesta direcció, ja que a l'esquena de la pedrera actual hi ha, però segons sembla no hi tenen interès, segurament perquè la roca és més fonda i tindria uns".El tràmit fins que el sòl de La Plana pugui ser explotat per la pedrera encara és llarg, però veïns, entitats i Fem Poble volen aturar laabans "no sigui massa tard". La modificació inicial del POUM es va aprovar per unanimitat a l', amb els vots, també, de Fem Poble. "Les modificacions que es proposaven eren molt àmplies, però hem d'assumir que ens vàrem equivocar en no veure aquesta afectació concreta", assumeix Cabra.Arran d'aquesta aprovació inicial, l'Ajuntament ha rebuta les requalificacions de La Plana, entre veïns del poble, entitats i Fem Poble, que "esperem que serveixin per aturar-ho". Després de l'aprovació inicial, el ple haurà de votar l', abans no arribi a la. Entremig s'hauran de tenir en compte altresde la Generalitat, com el de Medi Ambient, Mines o Urbanisme.No obstant això, Cabra ha volgut destacar que "la decisió de tirar endavant o no aquesta requalificació és". O sigui, si algun departament de la Generalitat emet un informe negatiu, s'aturarà, "però si no ho fa, no vol dir necessàriament que s'hagi d'aprovar". Per això, el portaveu anticapitalista insisteix en què "la decisió es troba en mans, exclusivament, de l'Ajuntament".L'alcalde de sallent,, ha assegurat aque l'Ajuntament està obert "a parlar-ho" i a fer "una modificació de la modificació" del POUM per tal que La Plana mantingui les qualificacions actuals o que "es reservin espais agrícoles molt menors i més allunyats del barri".El batlle ha volgut defensar la idoneïtat de la modificació puntual del POUM tot assenyalant que "tot just estem a l'inici d'un llarg recorregut". La proposta busca adequar el POUM als, "ja que havia quedat desfasat". La modificació permetrà, "entre d'altres", la protecció de la, "que a més de ser el patró dels paletes, també ho és del barri de la Rampinya", i de laPer això, Ribalta assegura que la modificació, "segurament en un 90 o 95%", és molt, "però si hi ha un problema amb La Plana, no hi haurà cap inconvenient en". Abans, cal esperar a rebre els informes tècnics sobre les al·legacions i els informes sectorials.Tot i així, l'alcalde ha assegurat que "a l'Ajuntamentque explota la pedrera en el sentit d'ampliar la seva activitat extractiva cap a La Plana". També ha volgut aclarir que si en algun moment arribés aquesta sol·licitud, "hauria de seguir uns tràmits que inclourien nous informes tècnics i sectorials, que hauria de superar abans no pogués dur a terme la seva explotació".