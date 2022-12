Aguilar de Segarra organitza una marxa amb tractors a favor de «La Marató»

organitzarà aquest diumenge una marxaa favor dedes del castell de Castellar fins al castell de Boixadors, en un recorregut de 33,5 quilòmetres que es farà, aproximadament, en quatre hores. La sortida es farà a les 9 del matí i qui vulgui participar-hi ha de trucar al Miquel al número de telèfon 696 15 17 30.L'entitat organitzarà diumenge tres activitats més per ajudar en la investigació contra les. De 9 a 10 del matí al Local Social d'Aguilar de Segarra s'hi farà una sessió dedirigida per. Qui s'hi vulgui inscriure, l'ha de trucar al 626 93 46 32.Davant del Local Social, a les 10 del matí, sortirà l'activitatper equips a càrrec de. La cursa és apta per a tothom i els equips es formaran abans de la sortida. Les inscripcions s'han de fer trucant a la Neus al 665 61 36 17.Finalment, a partir de les 11 del matí al Local Social del poble es portarà a terme unaper a totes les edats. Qui vulgui participar-hi ha de trucar a la Montserrat al 646 18 33 91.Les butlletes per participar en qualsevol de les activitats valen 8 euros i inclouen l'. L'Ajuntament d'Aguilar de Segarra col·labora amb l'organització.