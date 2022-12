La Fundació de Santa Clara ha atès durant el 2022 més de 24.300 persones

Suport de Km 0

Donació de 75 ambulàncies de suport al conflicte d'Ucraïna

Ladeha atès un total decorresponents a 9.176 famílies en el que portem de 2022 a través dels seus programes d'acompanyament en, però enguany també ha desenvolupat un intens treball de suport aen elque viu el país.L'Hotel Guitart Gran Passage de Barcelona ha acollit aquest dimarts la presentació de l'activitat de 2022 de la Fundació del Convent de Santa Clara a càrrec de la seva directora,, i el seu president,, que es divideix, principalment, en el programa de suport Km 0 i en les activitats d'a Ucraïna.Caram ha destacat "l'increment exponencial" de laa Catalunya i a tot l'Estat que ha comportat que durant l'any 2022 la Fundació hagi atès un total de 24.304 persones de 9.176 famílies a través dels seus programes de proximitat, com la gestió, amb el suport deli la, delon es distribueixen aliments i productes de primera necessitat al Bages, Berguedà, Moianès, Osona i l'Anoia a través de 22 entitats socials que arriba a més de 17.000 personesLa Fundació gestiona 55que acullen 220 persones i unamb 19 persones més. També ha implantat el seu programacontra laa onze territoris de Catalunya que atenen un total de 500 famílies, i ha creat laa Manresa que dona servei a 150 famílies amb infants.A través del mateix probrama Invulnerables, la Fundació ha teixit xarxa que permet laper a 600 nens a l'any, així com l'atenció, prevenció iAixí mateix, manté la gestió d'que són atesos per 16 famílies, ha fet programes d', alfabetització digital i integració social amb 130 dones immigrants,a 40 dones ucraïneses i 60 persones d'altres països, i ha desenvolupat el programa deper a 18 joves professionals immigrants, amb beques enLa Fundació també ha participat en el programa impulsat pels Mossos d'Esquadra d'acompanyament de joves extutelats amb antecedents policials que ha rebut elEnguany, però, l'activitat de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa ha estat molt marcada pel conflicte bèl·lic a Ucraïna. Aquesta activitat l'ha portat conjuntament amb l'La Fundació ha lliurat a entitats col·laboradores en destí 75 vehicles, principalment, per a tasques de suport, i properament faran arribar-hi cinc vehicles més, entre els quals unJunt als vehicles, la Fundació ha traslladat 100amb els seus corresponents desfibril·ladors i motxilles d'emergència, i dos trailers dei més de 200per als centres de salut ucraïnesos. Així mateix, el proper 2 de gener, sortirà un altre comboi amb 6.000de la població que s'ha quedat sense subministrament, i quatre equips d'anestèsia, un d'artroscòpia i dues làmpades de quiròfan donats per l'La Fundació també va participar en dos corredors humanitaris amb Open Arms que van portar 90 refugiats ucraïnesos a l'Estat, i posteriorment, amb els Voluntaris de CaixaBank, va organitzat onze combois humanitaris que van portar 550 persones més que fugien de la guerra i que han estat allotjats en famílies, en pisos cedits, en pisos llogats i també a través dei deFinalment, la Fundació va gestionar el trasllat i l'a Barcelona i Madrid de 41de guerra amb les seves famílies, així com de 7que no podien continuar amb el seu tractament a Ucraïna, amb el compromís de crear un corredor humanitari exprés que traslladi d'Ucraïna a l'Estat persones ferides per ser ateses, i en sentit oposat quan vagin rebent l'alta mèdica.