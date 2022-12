Manresa estrena l'Espai Èmfasi per millorar el benestar emocional d'adolescents i joves

Un servei dotat de tres psicòlegs i una educadora social

L'ha engegat aquest trimestre l', un nou servei d'assessorament per millorar elde les persones joves de Manresa i de la resta de la comarca. El projecte, que té l'origen en l'assessoria de salut que ja oferia l'Oficina Jove, ha ampliat l'equip defins a quatre professionals en total. Des que el setembre passat es va posar en funcionament fins ara, l'Espai Èmfasi ha atès una, i ha fet deu intervencions grupals en centres educatius i entitats juvenils.La creació de l'Espai Èmfasi respon a l'increment de consultes dedetectada arran de la pandèmia. El projecte és impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, mitjançant un conveni amb lai amb el suport de la Diputació de Barcelona.L'espai ofereix assessorament i acompanyament emocional per a joves de 12 a 35 anys, les seves famílies, entitats i d'altres professionals. El servei pretén actuar com a eina promotora d'i prevenir el desenvolupament de trastorns de. No és, per tant, un servei de diagnòstic i tractament clínic, sinó un espai de suport i acompanyament a la comprensió emocional.El projecte ha estat presentat aquest dimarts en roda de premsa per la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa,, i la cap clínic del Centre de Salut Mental Infanto Juvenil d'Althaia, la psicòloga, amb la presència de treballadores de l'Espai Èmfasi i personal tècnic del Consell Comarcal del Bages i personal tècnic de Sanitat de l'Ajuntament de Manresa.L'Espai Èmfasi té l'origen en l'iniciada l'any 2014 dins la pròpia Oficina Jove, inicialment centrada en. El 2020, amb l'arribada de la pandèmia, el servei es va ampliar a consultes de salut emocional, per la qual cosa es va incorporar una psicòloga i una educadora social, durant unes hores a la setmana, per respondre les peticions.Davant la necessitat de poder atendre l', aquest setembre s'ha creat l'Espai Èmfasi, amb una important ampliació del servei, ara constituït per dues professionals a jornada completa (una educadora social i una psicòloga) i per dos psicòlegs més a mitja jornada.L'Espai Èmfasi està ubicat a l'- Oficina Jove del Bages (c/ Sant Blai, 14, de Manresa), però presta servei a tota la comarca, tot permetent l'opció a fer accions descentralitzades. Per tal de poder sol·licitar el servei, les persones interessades poden contactar amb l'Oficina Jove del Bages, al telèfon o670 22 81 58 o bé per correu electrònic al salutbages@oficinajove.cat . El servei és totalment gratuït i confidencial.Des que l'Espai Èmfasi es va posar en funcionament el setembre fins ara, l'equip de professionals ha atès 70 persones. D'aquestes, 36 són joves, 11 més són familiars de joves i, per últim, 23 són professionals. La(57), mentre que la resta, 13, són homes. En total, l'Espai ha atès 131 consultes.D'altra banda, s'han realitzat deurepartides en centres educatius, entitats juvenils i universitats. A part de les intervencions a grups, també s'han fet coordinacions, amb un total de set. Durant aquest temps, els professionals de l'Espai Èmfasi s'han coordinat amb els diferents serveis i entitats de la comarca per tal de garantir una millor atenció als joves i a les seves famílies.L'Espai Èmfasi compta amb unai, per tant, aposta pel treball en xarxa i per la creació de sinergies amb altres agents i recursos del territori. L'objectiu és poder ampliar l'acompanyament de les persones joves en aspectes com l'oci, l'associacionisme, la sexualitat, l'orientació en diversitat de gènere i d'altres recursos comunitaris.Els serveis que s'ofereixen són de servei de psicologia individualitzat per a joves i famílies; activitats grupals i espais de reflexió; formacions especialitzades a professionals xerrades i tallers als centres educatius i entitats; intervencions personalitzades per a cada situació, i desplaçaments a altres municipis del Bages.