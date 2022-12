Santpedor fa públic el programa de Nadal amb una vintena de propostes

ja té a punt el programa d'actes per a les festes de Nadal , i els veïns del municipi el rebran a casa a finals d'aquesta setmana. El programa aplega una vintena de propostes d'oci, comerç, culturals i familiars que es faran al poble durant les festes de Nadal.Els actes del programa s'enceten aquest cap de setmana i s'allargaran fins al 15 de gener. Entre les propostes hi ha els tradicionals esdeveniments com el, elo la. Aquest any tornen, que no se celebren des d'abans de la pandèmia, i el parc de Nadaltornarà amb tota normalitat al pavelló municipal Rafa Martínez.