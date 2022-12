Empresa i Treball escolta els empresaris de la Catalunya Central per dissenyar una formació a mida

, a través del, s'ha reunit aquest dimarts al Palau Firal de Manresa amb representants delde la Catalunya Central amb l'objectiu de saber quines són les seves necessitats i dissenyar així elsdel Departament. La voluntat del Departament és "dissenyarque siguin aplicables a molt curt termini", ha explicat el secretari del Departament d'Empresa i Treball, Enric Vinaxa.La trobada s'ha fet amb representants del-tres dels més importants del territori- i, en general, la demanda coincideix arreu: la. Els dos programes que s'han presentat són, que neix de les necessitats dels empresaris, i. Dos programes que ja s'han posat en marxa aquest 2022 i dels quals se n'han beneficiat un total 20.000 treballadors de la Catalunya Central."Existeix unde formació contínua que cobreix pràcticament totes les necessitats, però són cursos que van de les 300 a les 800 hores", ha exposat Vinaxa, que ha afegit que "a banda de no resoldre lesde les empreses i els treballadors, moltes micro i petites empreses tenendegut a la seva llarga durada".A diferència d'altres programes de formació contínua, el Departament d'Empresa i Treball vol que Conforcat a Mida i Projecta't donin resposta a lesde formació del territori. Per aquest motiu, aquest dimarts s'han reunit amb representants del teixit empresarial de la Catalunya Central amb la voluntat de conèixer quines peticions hi ha.Vinaxa ha subratllat que sovint es va marcat per uns catàlegs de formació "molt amplis, però que estan encorsatats amb uns terminis d'execució de moltes hores que els". Segons Vinaxa, el què es pretén amb els programes que s'han presentat aquest dimarts és dur a terme "" que donin solucions a molt curt termini. Fins i tot l'homologació d'aquestes formacions es pot realitzar "a posteriori" per "no demorar" més la seva implementació."El que ens traslladen els empresaris és la manca de professionals i que no hi ha formacions fetes a mida per cobrir les seves necessitats", ha explicat Vinaxa, qui ha afegit que "".Lesd'enguany a la Catalunya Central indiquen que les dones representen el 62,2% i els homes el 37,4% del total de participants en els programes de formació, i que el 79,2% són persones ocupades i el 20,8%, desocupades. Per comarques, el Bages és qui ha tingut més participants, amb un 37,5% del total; seguit d'Osona, amb el 29,2%; l'Anoia, amb el 22%; el Berguedà, amb el 7,4%, i el Solsonès i el Moianès, amb l'1,9% cadascuna.