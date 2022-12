La Diputació lliura un informe a l'Ajuntament de Navarcles per repensar les funcions de La Creueta

El(CERC) de laha lliurat recentment a l'un informe d'assessoraments en Plans d'Usos d'Equipaments Culturals sobre el centre cultural La Creueta L'Ajuntament de Navarcles va sol·licitar suport al CERC de cara a repensar les funcions i les formes de funcionament del centre cultural La Creueta el curs 2021-22. L'objectiu del Pla Estratègic és dotar l'equipament d'unaperquè pugui oferir noves oportunitats de desenvolupament cultural a la ciutadania i als agents culturals de Navarcles i que esdevingui unque generi i dinamitzi les iniciatives culturals del municipi.El pla s'estructura en dos grans apartats: un primer deon es recullen els principals elements de context tant generals com culturals que poden incidir en les dinàmiques de La Creueta, i un segon apartat de propostes orientades a definirper al complex cultural i línies específiques per als diferents equipaments que el componen, especialment l'hotel d'entitats.Els principals reptes del centre cultural La Creueta de Navarcles són recuperar uns nivells d'que es van veure molt disminuïts per la pandèmia i tornar a atreure a col·lectius joves, a més d'aconseguir una gestió energètica del centre més sostenible i eficient.