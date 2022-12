El Catalunya Central perd per la mínima contra el Sant Cugat B (12-15)

El municipal deva viure aquest dissabte un emocionant partit dede primera categoria. El, format per jugadores deli l', va estar a punt de signar la sorpresa de la jornada i guanyar el(12-15). Amb aquest partit, les noies han completat la primera volta de la competició amb dues victòries i tres derrotes, un balanç que bé podria haver acabat en positiu, perquè tot i anar a remolc en el marcador, el domini al camp va ser eminentment local.Les osonenc-bagenques van desplegar un joc molt enèrgic, de resistència pura, i van guanyar en cor i intensitat les seves adversàries. El Sant Cugat arribava com a segon classificat disposat a palesar la seva. Tanmateix, la victòria els va costar molt més del que esperaven i van haver de tibar de la seva experiència a l'hora de dissimular nombroses faltes que passaven desapercebudes per a l'arbitratge.Lluny d'enfonsar-se, el Catalunya Central no va abaixar el braços en cap moment. Fins i tot quan en tota la primera part, l'equip local es quedava a escassos metres (quan no centímetres) de. El Sant Cugat B, en canvi, va anotar dues marques i va marxar al descans amb avantatge 0-10 gràcies a dos assaigs (sense posterior transformació) de la mateixa jugadora,En la represa, la tònica de joc era similar però als 11 minuts el Catalunya Central per fi aconseguia perforar la defensa visitant (5-10) amb una bona incursió de passades precises que va culminarper la dreta de l'atac. El Sant Cugat notava que el triomf perillava i feia entrar tres dones de refresc de cop. Les del Vallès van tornar a posar terra per mig un altre cop (5-15), però no immediatament. Ho van fer al minut 28 de la segona.L'equip local va seguir lluitant. No es va arronsar, i la seva persistència i constància va tenir un primer premi en el minut 73 amb un assaig dei la posterior transformació de Maria Prat. La victòria estava a tocar (12-15). Estava a tir d'un nou assaig que va estar a punt d'arribar quan ja nomésen una carrera que no va culminar quan ja es. Aquesta vegada en el, al Catalunya Central li va sortir creu, però com a mínim es va poder sumar un punt de bonus defensiu.Finalitzada la primera volta està clar que hi ha tres equips (i Sant Cugat) que porten avantatge respecte dels altres. I dels que lluiten per guanyar la quarta plaça de semifinals, de moment, és el Catalunya Central qui s'ha mostrat més consistent: Amb 9 punts a la classificació per davant de(amb 7) i(amb 1). Tot es decidirà a la segona volta que començarà el 15 de gener proper.Pel Catalunya Central van jugar Victòria Silveira, Brenda dos Ramos, Sarai Aramburu, Cristina Elié, Marina Bertrán, Ona Roca, Nuna Martín, Lara Ventura, Erin Yuste, Meritxell Esturi, Maria Prat, Judit Cuenca, Maria Sort, Martina Guirado i Núria Jordà. També van jugar Alba Albarellos i Sara Cruz. Àrbitre: Joan Gea Rubio.