Vint anys després, Sant Fruitós recupera la festa de Cap d'Any

Després de gairebé vint anys de la darrera, el municipi recupera la celebració amb una proposta festivaA partir de 2/4 d'1 de la nit, i fins a 2/4 de 4 de la matinada, es viurà elal pavelló d'esports municipal, amb una sessió de música de tots els temps a càrrec deDurant la festa es repartirà unaals assistents i la nit acabarà amb un. Durant el ball hi haurà servei de bar.No hi haurà venda d'a taquilla el mateix dia. Per assistir al ball, exclusivament caldrà comprar prèviament una entrada per 5 euros, fins al dia 26 de desembre,. L’entrada pels menors de 10 anys és gratuïta.Els menors de 18 anys hi hauran d'accediri amb una autorització d'assistència dels seus progenitors o tutors legals que es pot descarregar en la mateixa pàgina des d'on es compren les entrades.