Mercat de Nadal, Cursa per la Vida i bàsquet; el cap de setmana manresà per La Marató de TV3

Qui avulgui col·laborar ambdedicat a les malalties cardiovasculars tindrà diverses possibilitats, a banda de l'aportació econòmica directa pels canals habituals.coordina tota l'agenda d'actes solidaris a la ciutat, que aquest cap de setmana es concentraran en un, divendres, el partit que eljuga com a local dissabte, la, que arriba a la dinovena edició diumenge al matí, i la presentació dels equips delde bàsquet després del partit de les sèniors diumenge a la tarda.A dia d'avui, els actes per La Marató de TV3 celebrats a la capital del Bages ja han recaptat prop de 10.000 euros. S'ha arribat a aquesta xifra amb el sorteig de samarretes delde futbol sala, la gran Tómbola de la Fira de Sant Andreu i el Tió gegant i el photocall de la Fira de Santa Llúcia d'aquest passat cap de setmana.Però les activitats no finalitzen aquí. Divendres, l'organitzarà elal pati de l'escola. A partir de 3/4 de 5 de la tarda hi haurà paradetes amb manualitats, xocolata desfeta i coca i el patge reial. A les 5, Joan cirera farà contacontes. A 1/4 de 6 es portarà a terme una exhibició d'extraescolars de dansa i patinatge i a 2/4 de 6 serà l'hora dels sorteigs.L'endemà dissabte, el Baxi Manresa s'enfrontarà alalen un partit que serà solidari amb La Marató de TV3 a través d'uni altres premis de merxandatge del club. Les butlletes valen 5 euros i ja es poden comprar a través de la botiga virtual del club L'endemà diumenge arribarà la dinovena edició de la Cursa per la Vida que es pot fer. La cursa sortirà deli amb el preu del tiquet solidari, 12 euros, es lliurarà una samarreta i un obsequi. Les inscripcions s'han de fer de forma anticipada al portal inscriu.me Els actes per La Marató de TV3 del cap de setmana finalitzaran a la tarda, de nou, al pavelló Nou Congost. Elfarà la presentació de tots els seus equips a partir de les 6 de la tarda, però abans, a 2/4 de 5, el sènior jugarà el partit corresponent a lacontra el. Durant la tarda, el club portarà a terme diversos sorteigs a favor de la lluita contra les malalties cardiovasculars.A banda, durant totes les festes hi ha a la venda els tiques de l', i elde futbol també tindrà el seu partit solidari que, per qüestions d'agenda, serà passat Reis.La resta de notícies sobre actes a favor de La Marató de TV3 al Bages i el Moianès s'aniran actualitzant al NacióManresa