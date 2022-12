L'equip júnior de l'AE La Salle portarà UManresa al seu nom i a la samarreta

ha signat un conveni amb l'a través del qual es compromet a donar suport econòmic a l'entitat esportiva. La signatura de l'acord l'han fet aquest dilluns, 12 de desembre, el president de l'Associació Esportiva La Salle Manresa,, i el director general de la. L'acte ha comptat també amb l'assistència del qui serà el nou president de l'entitat esportiva,. Un dels aspectes destacats del conveni és que l'equip júnior A de l'entitat, adoptarà el nom, i que lluirà el logotip de la Universitat a la samarreta.El conveni, d'un any de durada, inclou, entre d'altres acords, que la Universitat farà una aportació econòmica per contribuir a les activitats i objectius socials de l'entitat durant la temporada 2022-2023. Aquesta aportació econòmica es complementa amb descomptes a tots els jugadors i tècnics de l'entitat en els serveis dede la(CU+).A part de lluir el logotip d'UManresa a la samarreta, l'Associació Esportiva La Salle contribuirà a la difusió de la marca UManresa tant a la web, com a les xarxes socials i en d'altres elements de difusió de les activitats de l'entitat.