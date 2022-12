El Kursaal acollirà aquest dissabte l'espectacle de cloenda dels 45 anys d'Imagina't

Un any per recordar

Imagina't – Xarxa Manresa

Programació d'Imagina't del 1r semestre de 2023

Dissabte, 14 de gener – 17 i 18 h

Kursaal – Sala Petita

Univers

Cia Engruna Teatre



Dissabte, 4 de febrer – 17.30 h

Teatre Conservatori

Mon Petit Souvenir

Cia La Bleda



Dissabte, 11 de febrer – 17.30 h

Espai Plana de l'Om

Núvol, Núvol

Cia Periféria Teatro



Dissabte, 25 de febrer – 17.30 h

Kursaal – Sala Petita

Alma

Cia LaBú Teatre



Dissabte, 4 de març – 17.30 h

Teatre Conservatori

Les aventures del Lleó Vergonyós

Cia El Pot Petit



Dissabte, 1 d'abril – 17.30 h

Teatre Conservatori

La llàntia meravellosa

Cia Festuc Teatre



Dilluns, 1 de maig – 18 h

Teatre Conservatori

Els millors moments de Marcel Gros

Cia marcelgros



Dissabte, 13 de maig – 17.30 h

Teatre Conservatori

10 anys de la Companyia Sgratta

Cia Sgratta

, l'entitat encarregada de la programació per aa Manresa, ha celebrat al llarg d'aquest any el seuamb un conjunt d'activitats que es clouran aquest dissabte, 17 de desembre a les 18 h, a la sala gran delamb un concert dirigit i coordinat pel músic i animadorseran alguns dels convidats en aquesta festa pensada per a xics i grans que comptarà amb nombroses actuacions, una banda creada per a l'ocasió, integrada peri col·laboracions sorpresa.L'entitat manresana, formada per unaque col·laboren desinteressadament i que té com a finalitat la promoció d', clourà amb aquest espectacle fet a mida l'efemèride dels 45 anys.Nascuda a l'any 1977 a l'antiga(Sala Ciutat) i amb el nom de, actualment Imagina't Xarxa Manresa està liderada peri és l'entitat responsable de la programació estable per a públic familiar que es porta a terme al, sala petita del Kursaal i, esporàdicament, a la sala gran.Durant aquests anys s'han programat aproximadament uns 500 espectacles i han passat pels diferents teatres i espais de Manresa uns 100.000 espectadors.En aquest any de commemoració dels 45 anys, l'entitat manresana ha dut a terme nombroses activitats entre les quals una petitaa l'de Manresa, el passat 30 d'abril, que va comptar amb tota mena d'entitats manresana que mouen el teixit cultural de la ciutat.Ha participat en l'organització, col·laborant amb diferents entitats culturals, de la revetlla dei el cicle, així com també, ha programat onze espectacles, com La nena dels pardals, Pintamúsica, Bob Marley for babies, Patufet o On vas moby dick? entre d'altres, i que han sumat més de 4.000 espectadors.Imaginat forma part de, una fundació privada sense ànim de lucre formada per un moviment de voluntaris d'arreu de Catalunya unit per organitzar espectacles per a nois i noies amb l'objectiu de promoure la formació de nous públics per a lesi contribuir a la seva formació personal i cívica. Arreu de Catalunya, en aquests moments, prop de 1.000 persones col·laboren en la programació d'una temporada estable d'espectacles infantils que es duu a terme a més de 70 poblacions catalanes, entre elles Manresa.També aquesta propera temporada, dins la programació deles podran veure els espectacles per a públic familiar Descontrol Orquestral dels Xiula (8 de gener), El Petit Príncep' d'Antoine de Saint-Exupéry (19 i 20 de febrer) i La motxilla de l'Ada de Teatre al detall i La Tresca i la Verdesca (26 de març).