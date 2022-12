El Baxi Manresa fitxa Devin Robinson per cobrir les darreres baixes

L'endemà de l'anunci del fitxatge del cinc que faltava, Martinas Geben , elha donat a conèixer aquest dilluns la incorporació de l'ala-pivot nord-americà, que jugarà a la capital del Bages fins a final de temporada per cobrir les darreres baixes que s'han produït a la plantilla.Devin Robinson és un jugadorde 27 anys i 2,03 metres d'alçada. Arriba d'Alemanya, on ha fet unes mitjanes de 12,2 punts, 5 rebots i 0,8 assistències amb el(BBL i Eurocup).Devin Ray Robinson (nascut el 7 de març del 1995 a Chesterfield, Virginia,) arriba aper quedar-s'hi fins a final de temporada. La seva carrera, iniciada a la, va portar-lo a jugar alguns partits a l', alsi a cinc equips de laabans de seguir la seva carrera lluny dels Estats Units. Després de jugar a, va disputar uns quants partits aabans de començar la present temporada al, equip de qui es va desvincular fa tot just uns dies.El nou fitxatge que arriba alés un jugador atlètic, que sol jugar com a ala-pivot però que és polivalent i pot aportar en diversos aspectes del joc. Arriba a un Baxi Manresa que ha estat colpejat per nombroses baixes en les darreres setmanes. En la present temporada ha fet bons números: 12,2 punts, 5 rebots i gairebé 1 assistència per partit en 22 minuts de mitjana i 10 duels disputats.