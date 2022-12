Manresa és la primera ciutat catalana en rebre el segell de Ciutat pel Comerç Just

El procés d'acreditació

Suport i assessorament de LaCoordi

Activitats aquesta setmana a Manresa per fomentar el consum conscient

Un pas més cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible

ha rebut el segell de, una distinció atorgada pel programa internacional, que ha impulsat una xarxa de 2.200 ciutats a tot el món, de més de 30 països, compromeses amb el comerç just i un model de vida sostenible i justa. Es tracta de la primera ciutat a Catalunya en rebre aquest reconeixement. La candidatura de Manresa ha estat impulsada per la, d'on forma part l'Ajuntament i diferents entitats, i ha rebut el suport de la Coordinadora de Comerç Just i Finances Ètiques de Catalunya ().Entre els aspectes que s'han valorat per obtenir el segell, hi ha, entre d'altres, la presència a Manresa d'una vintena d'establiments que ofereixen; l'existència dede l'Ajuntament que tenen en compte aquests productes; elsorganitzats en una vintena de centres educatius de Manresa, i unad'activitats anuals a la ciutat per conscienciar sobre aquesta temàtica.L'obtenció del segell ha estat anunciat aquest dilluns en roda de premsa pel regidor de Nova Ciutadania i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa,; per la responsable tècnica de La Coordi,, i per representants de la comissió permanent del Consell Municipal de Solidaritat,L'anunci coincideix amb la campanyaa Manresa, per sensibilitzar sobre la pau i el consum conscient, en el marc del, i que inclou diferents actes al carrer al llarg d'aquesta setmana per conscienciar sobre el comerç just i el consum conscient.La sol·licitud del segell, a iniciativa del, es va aprovar en el ple municipal de l'Ajuntament de Manresa del juny de 2021. El Consell va valorar que formar part d'aquest programa internacional era un pas endavant important, ja que defineix molt bé el model dedel municipi: transformar les causes de les desigualtats i posar en valor la riquesa humans i cultural del sud global. En tota la seva trajectòria de treball pels drets humans, el Consell ha tingut com un dels eixos principals el comerç just i de consum conscient, amb la celebració de lai activitats d'per sensibilitzar cap a un canvi de model.Un bon motor per impulsar el comerç just ha estat l'existència a la ciutat de la botiga de comerç just des de l'any 1995, primer impulsada per Josep Maria Cunill i Pilar Trasserra i, posteriorment, per l'. A partir de l'any 2015 es van començar a teixir aliances amb el sector de la inclusió social i l'economia social, tot trobant punts de treball comuns amb l'i, més recentment, ambEl següent pas va ser constituir la Taula de Comerç Just, que va quedar constituïda pel Consell Municipal de Solidaritat, el grup Inspiració 2022, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i el mateix. La primera tasca de la Taula va ser fer una prospecció sobre la implementació del comerç just i sobre les activitats de sensibilització al respecte durant els darrers dos anys.Manresa forma part d'un grup de municipis catalans compromesos amb el comerç just que reben l'assessorament per part de la(LaCoordi), institució de referència a nivell català, i la Diputació de Barcelona.El treball d'acreditació s'ha pogut fer de la mà de LaCoordi, que ha assessorat l'Ajuntament de Manresa en els diferents criteris que inclou el segell: avançar en la línia de; u­bicar punts de venda que incloguin productes de comerç just; oferir activitats de sensibilització als; impulsar el comerç just entre el segon sector i el teixit associatiu, i crear una taula al municipi per a promoure la temàtica.LaCoordi és una entitat de segon grau formada per. Es va crear l'octubre de 2018, fruit de la campanya Som Comerç just i Banca Ètica, que portava prop de 20 anys promovent la Festa del Comerç Just per tot Catalunya, gràcies al treball conjunt de grups locals i ajuntaments.L'agrupació té com a principal objectiu articular el comerç just i les finances ètiques a Catalunya, en el marc de l', per continuar denunciant les injustícies i les vulneracions dels drets humans en les cadenes de subministrament i en les relacions comercials nord-sud i, alhora, posar en valor les alternatives econòmiques com a mecanismes de transformació.Coincidint amb la campanya Temps de canvi, organitzada per l'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de Solidaritat, el projecte ha inclòs diferents activitats vinculades al comerç just.Es faràels dies 16 i 17 de desembre (d'11 a 13h i de 18 a 20h) pels carrers del Centre Històric de Manresa, a càrrec del grup de teatre “Paranys”, per animar a fer compres de comerç just.També hi haurà unel 17 de desembre a Crist Rei amb tast de productes de Supercoop (11h), taller de piruletes de xocolata de comerç just (11h) i xocolatada de comerç just (18h).Fins al 30 de desembre, s'exposarà Temps de canvi a Crist Rei, ambpels drets humans, economia social, comerç i cooperació.A més, hi haurà punts d'informació aa través de camins de taula en col·laboració amb l'Associació Antic amb la participació de catorze restaurants: Vermuteria Santa Rita, Laida Restaurant, Bar Alzina, El Garitu, Oryza Restaurant, El Grané, Bar Toni's, Quinze, Do ut des, Bodega Santo Domingo, Taverna 1913, El Golut, 9 Jutjat, Vermell.Amb aquest reconeixement, Manresa fa un pas més en la construcció d'una ciutat compromesa amb els(ODS) i amb els valors del bon veïnatge, el respecte a l'entorn i el consum conscient. El segell no és un punt d'arribada, sinó un impuls per a refermar el treball i fer del comerç just un projecte de ciutat que cada vegada arribi a més col·lectius.Si bé el comerç just està basat en aconseguir relacions comercials que posin al centre els drets de les persones i la sostenibilitat del planeta, el programa Fair Trade Towns va molt més enllà i promou la reflexió sobre els nostres estils de vida i els valors que han de potenciar les ciutats. Un motor del projecte és apostar per un model econòmic que posi al centre la vida de les persones i, per tant, que impulsi l'economia social i solidària. Així, el comerç just esdevé part d'un model d'que vol la mateixa justícia quan els productes que consumim no es troben al nostre entorn.Elsde comerç just es sintetitzen en organitzacions democràtiques de productors i productores, equitat de gènere, condicions i sous decents, sense explotació infantil, respecte al medi ambient, qualitat per als consumidors i consumidores, relacions comercials estables i reinversió en la comunitat.