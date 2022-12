Torna la Fira d'Experimentació de 0 a 6 anys d'UManresa que es farà per primera vegada a UEducació

Una fira reduïda i a la seva casa natural

Més de 10 anys acostant la ciència a la infància

L'edificid'acollirà el proper dissabte, 17 de desembre, una nova edició de laper a. Serà la primera vegada que aquest esdeveniment se celebra al nou edifici que centralitza tots els serveis i estudis de l'àmbit de l'educació d'UManresa. Serà l'onzena edició d'aquest esdeveniment que permet a les estudiants de l'assignaturaposar a prova les propostes d'experimentació i ciència que han elaborat. La desena edició de la Fira es va fer de manera restringida a l'per adaptar-se a la situació pandèmica. La darrera edició que es va fer amb normalitat al, la de l'any 2019, va aplegar 250 infants.Enguany, els estudis d'd'UManresa han apostat per una Fira més reduïda, de la qual se'n podran beneficiar només 70 nens i nenes, en dos torns: el primer de les 10 h a les 11.30 h i el segon de les 11.45 h a les 13.15 h. Segons la directora del grau en, "amb aquest redimensionament volem permetre que els infants s'acostin a les noves propostes elaborades per les estudiants i que les posin a prova sense aglomeracions i podent dedicar-hi més temps". A més, explica Pedreira, fer-ho al nou edifici ens permet complementar les propostes amb les activitats que ja hi ha habitualment al. Per a les estudiants també tindrà l'avantatge de poder documentar i avaluar millor la resposta dels infants als diferents reptes de ciència que han dissenyat.Amb la Fira d'Experimentació, UManresa ofereix cada any una activitat de qualitat, oberta a la ciutadania i. Al mateix temps contribueix a dinamitzar el món educatiu del territori i permet que l'estudiantat del grau en Mestre d'Educació Infantil posi a prova les propostes que elabora en l'assignatura Didàctica de Coneixement del Medi.