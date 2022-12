La nova editorial manresana L'Agulla Daurada es presentarà dijous a la Papasseit

Eldel mes de desembre de lagirarà al voltant d'una nova proposta editorial local, L'Agulla Daurada , un segell que neix de la mà de, l'editorial catalana d'assaig i pensament crític per excel·lència.Molts són els vincles entre Tigre de Paper i la Llibreria Papasseit. Per començar, tots dos són projectes locals centrats en la literatura que, alhora, van veure la llum al mateix espai de la ciutat, la. Ara, deu anys després, tots dos projectes han crescut, s'han consolidat i han estret el seu vincle amb la incorporació, com a editora del nou segell de narrativa radical L'Agulla Daurada, de l', una de les fundadores de la llibreria de segona mà de Manresa.Amb la celebració, l'any 2021, del desè aniversari de l'editorial Tigre de Paper , es va començar a coure la iniciativa de promoure un nou segell, especialitat en una línia editorial narrativa que defugi els clixés i convidi aAixí, el setembre d'aquest any L'Agulla Daurada començava a fer les seves primeres passes amb la publicació de quatre títols que funcionen com una declaració d'intencions: Travessa del manglar, de laamb traducció d', Una vida violenta, deamb traducció dei pròleg de, La fi de la nostra petita ciutat, deamb traducció de, i La Mare, de, amb traducció derevisada peri pròleg de. Narrativa de qualitat que, a més, funcioni com a porta d'entrada al pensament i la consciència crítica.Al capdavant d'aquesta editorial –que forma part de la cooperativajuntament amb les editorials Tigre de Paper i, la fira d'idees i llibres radicalso la revista de pensament crític– hi trobem l'Anna Roca, una de les fundadores de la Llibreria Papasseit.Aquest dijous 15 de desembre, Kult vol presentar el nou projecte editorial a la ciutat que l'ha vist néixer i créixer. Serà a les 7 de la tarda a la Llibreria Papasseit (carrer Barcelona, 25. Manresa). L'acte serà conduit per, responsable de comunicació de la cooperativa, i comptarà amb les intervencions d'Anna Roca (editora), Oriol Valls (traductor de Maryse Condé), Pau Vidal (traductor de Pier Paolo Pasolini) i Núria Bendicho (prologuista de Maksim Gorki). L'acte serà, com sempre, d'entrada gratuïta i obert a tothom i, com que es tracta d'una celebració, comptarà amb un piscolabis i un brindis.